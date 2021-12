Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Num ano ainda marcado pelos constrangimentos da pandemia, Portugal brilha um pouco mais na constelação do Guia Michelin: há mais cinco novos restaurantes no país com uma estrela. Al Sud, em Lagos, A Ver Tavira, em Tavira, Cura, em Lisboa, Esporão, em Reguengos de Monsaraz, e Vila Foz, no Porto, são os nomes que agora se juntam à lista cada vez maior de espaços gastronómicos premiados pelos inspetores.

Em 2021, apenas dois restaurantes receberam uma estrela, com o mediático cozinheiro Ljubomir Stanisic, a cargo do 100 Maneiras, e o espanhol Eneko Atxa, com o Eneko Lisboa, a serem os contemplados — na falta de uma gala presencial no ano passado, os dois chefs foram convidados a subir ao palco na cerimónia desta terça-feira para receberem o aplauso que ficou por entregar. Uma atribuição, ainda assim, longe da edição de 2017, quando Portugal somou nove novas estrelas.

O famoso guia concedeu agora a primeira estrela a 33 restaurantes, 27 em Espanha, cinco em Portugal e um em Andorra. Não há novidades em solo nacional no campo das duas estrelas, mas comparando com a lista do ano passado, nenhum restaurante perdeu a distinção anteriormente atribuída. O saldo Michelin sai positivo de mais uma gala.

O Guia Michelin Espanha & Portugal foi apresentado esta terça-feira, 14 de dezembro, ao cair da noite no auditório do Palau de les Arts Reina Sofía de València, em Valência, com a seleção de 2022 a englobar 1.362 espaços.

Nesta nova edição volta a ser clara a tendência para destacar restaurantes em locais menos óbvios, numa fuga aos grandes centros — seja disso exemplo o Esporão, localizado na herdade com o mesmo nome, em Reguengos de Monsaraz. Curiosamente, o chef Carlos Teixeira foi o número dois de Pedro Pena Bastos, agora no Cura do Ritz Four Seasons, durante um par de anos no restaurante alentejano: os dois alcançam uma estrela Michelin na mesma edição do guia, embora aos comandos de projetos distintos.

Além disso, oito novos restaurantes — seis em Espanha e dois em Portugal — foram reconhecidos com a estrela verde Michelin a propósito do compromisso com uma gastronomia mais sustentável: a jogar em casa, a distinção diz respeito ao Esporão, uma vez mais, e ao Il Gallo d’Oro, no Funchal, do chef Benoît Sinthon e já com duas estrelas no currículo. É a primeira vez que estas estrelas são atribuídas no país, embora sejam uma distinção relativamente recente.

Um total de 43 restaurantes integra ainda a lista do Bib Gourmand (41 em Espanha, dois em Portugal), considerando espaços que garantem uma boa refeição a um preço razoável (menu completo por não mais do que 35 euros).

E, ao contrário do que acontece deste lado da fronteira, no país vizinho há quatro novos restaurantes duplamente estrelados: Amelia by Paulo Airaudo, em San Sebastián, Voro, na ilha de Maiorca, Smoked Room, em Madrid, e Restaurante Iván Cerdeño, em Toledo.

O guia de 2022 conta com um total de 40 restaurantes com duas estrelas, dos quais 33 estão em Espanha e 7 em Portugal, sendo que, na categoria de três estrelas, os 11 restaurantes recomendados no ano passado com esta distinção mantêm-na na edição de 2022. Portugal continua sem ter nenhum espaço triplamente estrelado.

Este ano, pela primeira vez, o guia atribuiu ainda dois prémios — “Cozinheiro Jovem” e “Cozinheiro Mentor” —, sendo que ambos ficaram na vizinha Espanha (foram para Mario Cachinero, do restaurante Skina, e a Martín Berasategui, respetivamente).

Lista dos restaurantes premiados (* indica novidade em relação ao ano passado):

1 estrela

Al Sud (Lagos, chef Louis Anjos)*

A Ver Tavira (Tavira, chef Luís Brito)*

Cura (Lisboa, chef Pedro Pena Bastos)*

Esporão (Reguengos de Monsaraz, chef Carlos Teixeira)*

Vila Foz (Porto, chef Arnaldo Azevedo)*

100 Maneiras (Lisboa, chef Ljubomir Stanisic)

Eneko Lisboa (Lisboa, chef Eneko Atxa)

Mesa de Lemos (Viseu, chef Diogo Rocha)

Epur (Lisboa, chef Vincent Farges)

Vistas (V.N. de Cacela, chef Rui Silvestre)

Fifty Seconds by Martín Berasategui (Lisboa, chef Filipe Carvalho)

Midori (Sintra, chef Pedro Almeida)

G Pousada (Bragança, chef Óscar Gonçalves)

A Cozinha (Guimarães, chef António Loureiro)

Antiqvvm (Porto, chef Vítor Matos)

Bon Bon (Carvoeiro, chef José Lopes)

Eleven (Lisboa, chef Joachim Koerper)

Feitoria (Lisboa, chef João Rodrigues)

Fortaleza do Guincho (Cascais, chef Gil Fernandes)

LAB by Sergi Arola (Sintra, chef Sergi Arola)

Largo do Paço (Amarante, chef Tiago Bonito)

Loco (Lisboa, chef Alexandre Silva)

Pedro Lemos (Porto, chef Pedro Lemos)

William (Funchal, chef Luís Pestana)

Vista (Portimão, chef João Oliveira)

Gusto (Almancil, chef Heinz Beck)

2 estrelas