Michelin à portuguesa: clientes de elite, pratos "afrancesados" e a fama além das estrelas

Muito antes de apelidos como Avillez ou Sá Pessoa fazerem soar campainhas ou esgotar mesas durante meses a fio, entre outros nomes cada vez mais sonantes, já Portugal somava estrelas. No país, os primeiros macarrons — como lhes chamam os criadores franceses — datam de 1929 e foram atribuídos ao Santa Luzia, em Viana do Castelo, e ao Hotel Mesquita, em Vila Nova de Famalicão, uma confirmação já antes dada pelos famosos irmãos galegos Antonio e Juan Cancela, detentores de uma muito completa coleção de Guias Michelin.

E antes do Vila Joya ganhar a segunda estrela, que mantém desde 1999, já o portuense Escondidinho reclamava dupla vitória em 1936, numa outra vida do famoso guia cuja edição ficou interrompida por conta da Guerra Civil espanhola e também da Segunda Guerra Mundial. O ano de 1974 marca o regresso das estrelas nacionais, com a Casa da Comida e o Porto Santa Maria (esteve 25 anos seguidos na constelação) a serem, já na década de 1980, exemplos desse percurso. Numa altura em que se aproxima mais uma gala, marcada para o próximo dia 14 de dezembro, recordamos parte do percurso Michelin à portuguesa, com paragem em restaurantes que ajudam a contar uma história que dura até aos dias de hoje.

Porto Santa Maria: o helicóptero de Juan Carlos e o robalo ao sal de Bill Clinton

Quando José Galveia deixou o Porto Santa Maria, no Guincho, era um dos 14 sócios do restaurante que durante um quarto de século brilhou à boleia de uma estrela Michelin. Entrou era ele um funcionário “com quota a realizar” e talvez sem a previsão de que ali ficaria décadas, desde o ano da revolução de Abril até 2011. O restaurante que nasceu estava a década de 1940 a terminar, ganhou um novo fôlego nos anos 1970, quando um construtor civil de Cascais, habituado a sentar-se às suas mesas na companhia de amigos, o compra e divide a sociedade.

A vinda da primeira estrela, em 1984, foi uma surpresa: sem noção do que era ou do impacto associado, foram os próprios clientes de José Galveia a dar-lhe a notícia da vitória. Hoje especula que tenha sido o “serviço razoável” e os “bons copos e pratos” a contribuir para a causa, sem pôr de lado a matéria-prima, a lagosta da costa portuguesa, o cherne que esgotava facilmente e o lagostim comprado na lota de Cascais — era tudo comprado “vivo” e a procura era pelo peixe do mar. O gosto pelo selo português estendia-se (e estende-se) à garrafeira, dos Portos da Taylor’s e da Quinta do Noval, às muitas colheitas de Barca Velha e de Pêra-Manca. As exceções eram os franceses Chablis e os champanhes de casas sonantes.

Durante anos, Galveia fez as compras e geriu o pessoal, sempre com a premissa de que eram os clientes que o ajudavam a tomar decisões. E que clientes. Com mais ou menos celeridade, lembra-se das “duas ou três vezes” que D. Juan Carlos, atual rei emérito de Espanha, almoçou ou jantou no restaurante, incluindo a vez que chegou de helicóptero — foi preciso avisar a Marinha — para comer bacalhau à brás. Sofia da Grécia veio numa ocasião diferente na companhia da já falecida Maria Barroso, mulher de Mário Soares. Já a ex-chanceler alemã Angela Merkel, no ano em que ficou retida em Lisboa devido às cinzas provocadas pela erupção de um vulcão islandês, levantou-se no final da refeição “e foi pagar ao balcão como se um fosse um cliente normal”.

Também Bill Clinton se sentou à mesa, mas servi-lo foi “muito fácil”, talvez demasiado fácil. “Até fiquei triste, tinha lagostins vivos, com 400 ou 500 gramas, coisa muito rara, e não comeram nada disso. Ele [Clinton] comeu robalo ao sal”, comenta com amargura na ponta da língua. O cineasta Francis Ford Coppola também por lá passou à procura de angulas, que então se compravam e vendiam caras. E esse, sim, era “bom garfo” e “quis provar de tudo”, incluindo vinho do Porto da casa Burmester.

Galveia recorda-se ainda de Morgan Freeman (um dos famosos que fizeram caminho ao encontro ao restaurante a convite do realizador português Paulo Branco), de Brad Pitt e Jennifer Aniston, quando ainda eram um casal — “Tive pena quando se separaram”, lamenta — e da artista musical Alicia Keys, que lhe levou a caneca dada pela mulher. “Foi muito simpática, pediu um chá e disse ao empregado que queria uma chávena maior. Tinha lá uma caneca que era minha, usou-a e pediu para a levar”, graceja. Inesquecível foram as vezes em que a Fórmula 1 voltou ao ali tão perto Autódromo do Estoril e trouxe nomes como Ayrton Senna e Michael Schumacher. Para a memória fica também um dos jogos do Europeu de 2004 a que não assistiu — tampouco assistiu o grupo de ingleses que se deixaram ficar colados à mesa, entregues ao champanhe — “Era Dom Pérignon e Cristal, não brincavam!” — e à boa disposição, mesmo que tivessem voado para Portugal com destino às bancadas.

Durante 25 anos, José Galveia nunca identificou um inspetor do Guia Michelin. Por mais suspeitas que tivesse nunca as confirmou e por esclarecer ficou a dúvida: porque é que o restaurante perdeu a estrela quando a perdeu? A quem lhe ligou a contar, comentou: “Não sei como a ganhei, também não sei como a perdi”. Do outro lado da linha telefónica estava Duarte Calvão, coautor do site gastronómico Mesa Marcada e à data jornalista no Diário de Notícias. A ele coube dar a “má notícia” — a alegada justificação do guia, conta ao Observador, terá sido a perda de qualidade dos produtos, não que isso lhe faça sentido. “Sempre foi um mistério para mim terem tirado a estrela.”

Mesmo sem a distinção, o restaurante que celebra 75 anos de existência em 2022 continuou e prosperou muito para lá da “barraca na praia” que chegou a ser nos primórdios. Saúl Saragga, atual proprietário, tentou manter o espaço o mais próximo da origem possível ao continuar a preferir os produtores locais. A linha orientadora permanece e os clientes VIP também: “Ainda há 15 dias esteve lá o Cristiano Ronaldo”. Ainda assim, 2018 foi ano de remodelações, com a parte não visível do restaurante a sofrer intervenções que fecharam o Porto Santa Maria durante sensivelmente dois meses.

Saragga especula que o extinguir da estrela esteja relacionado com a mudança de critérios do próprio guia: “Antes, a estrela era dada aos melhores restaurantes da zona pela qualidade dos produtos, pelo serviço, localização e espaço. A partir de 2007, sensivelmente, o chef começa a ter mais importância.” Ideia que vai ao encontro à opinião de Duarte Calvão, com os anos 1970 a assinalarem essa mudança e o chef como autor a ganhar um peso acrescido, figura que em Portugal desponta na viragem do novo milénio, com nomes como Vítor Sobral, Miguel Castro e Silva e Joaquim Figueiredo a definirem uma geração no sentido da modernidade.