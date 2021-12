O Conselho de Ministros aprovou esta quinta-feira a resolução que cria a segunda edição do programa extraordinário de estágios na Administração Pública, com 1.000 vagas.

Em causa está o programa “EstágiAP XXI” que, segundo refere o comunicado do Conselho de Ministros, “visa promover o rejuvenescimento da Administração Pública e atrair jovens qualificados para os serviços do Estado”.

Esta segunda edição, a realizar em 2022, contempla 1.000 vagas, o dobro das previstas na edição do programa que foi lançada este ano.

Foi aprovada a resolução que cria a segunda edição do programa extraordinário de estágios na administração direta e indireta do Estado, designado EstágiAP XXI, a realizar durante o ano de 2022, que integra 1.000 vagas de estágio”, refere o comunicado do Conselho de Ministros.