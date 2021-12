“Um dia a diferença já não se vê, pois fará genuinamente parte de nós”, diz Filipa Pinto Coelho, apontando o caminho para alcançarmos uma sociedade mais inclusiva. A Presidente da Associação Vila comVida é a convidada no terceiro episódio de “Mudar o Mundo”, o novo podcast do Santander dedicado às iniciativas sustentáveis que estão a transformar a sociedade.

A associação foi criada em 2016 com o objetivo de gerar respostas estruturadas para os jovens com algum tipo de perturbação ligeira do desenvolvimento intelectual, criando um contexto de envolvimento e suporte das famílias com o apoio de um conjunto de terapeutas que garantem o acompanhamento clínico necessário.

“A Vila comVida nasceu para aproximar a sociedade da diferença”, explica a presidente da Associação, lembrando que “existem cerca de três mil jovens com algum tipo de perturbação ligeira do desenvolvimento intelectual (PLDI), apenas no distrito de Lisboa.” Quando acabam a escola ficam sem ocupação e, devido à falta de apoios, um dos pais ou encarregados de educação tem, invariavelmente, que deixar de trabalhar. No caso das famílias monoparentais o cenário é ainda mais grave.

O maior desafio é criar condições para dar autonomia ao maior número possível destes jovens que podem, querem e têm competências para desempenhar um papel ativo na sociedade, contribuindo para o seu autodesenvolvimento e, simultaneamente, para a sua integração na comunidade. A Vila comVida desenvolveu um modelo de intervenção para a vida autónoma (MIVA) que acompanha o jovem com PLDI desde a escola até ao início da vida ativa e durante o percurso profissional. Filipa Pinto Coelho aponta o exemplo das competências “do saber ser e do saber estar, a importância de cumprimento de horários, apresentação pessoal, do saber olhar nos olhos”, fundamentais para promover a autonomia e a integração destes jovens.

O primeiro projeto-piloto da Associação, o Café comVida que abriu em 2018 na Fundação Portuguesa das Comunicações em Lisboa, teve de encerrar por causa da pandemia, numa altura em que dava emprego a quatro pessoas e já tinha recebido seis mil clientes. Ao todo, a experiência do Café comVida proporcionou 4400 horas de treino em autonomia para jovens com deficiência cognitiva ligeira e permitiu beneficiar mais de 30 jovens, criando as condições para a abertura do primeiro Café Joyeux.

Atualmente a associação está a implementar em Portugal a rede de Cafés Joyeux, uma iniciativa pioneira em Portugal no apoio à empregabilidade de pessoas com algum tipo de perturbação do desenvolvimento cognitivo. O primeiro Café Joyeux abriu em novembro, em Lisboa, onde já estão a trabalhar nove pessoas. Trata-se de um estabelecimento igual a qualquer outro para quem passa na Calçada da Estrela, mas onde as pessoas são surpreendidas pela qualidade do serviço que é oferecido.

O segundo Café Joyeux deverá abrir durante o primeiro semestre de 2022, em Cascais, com a expectativa de empregar 12 pessoas. Os planos da Associação preveem a expansão da rede de cafés que visa estimular a autonomia e a inclusão social de jovens com Perturbações Ligeiras do Desenvolvimento Intelectual, nomeadamente Trissomia 21, perturbações do espectro do autismo e outros casos de deficiência cognitiva. Pode acompanhar aqui o desenvolvimento desta iniciativa e ficar a saber como pode dar o seu contributo ou mesmo juntar-se à equipa.

Ainda a celebrar e a receber os parabéns pelo quinto aniversário assinalado no dia 14 de dezembro, a Associação Vila comVida vai realizar o primeiro concerto solidário de Natal, em formato online. Mafalda Veiga, João Pedro Pais, Tiago Bettencourt, Bárbara Tinoco, Pedro Vaz, Diana Castro, Maria Ana Bobone, Frankie Chavez e os Anjos são alguns dos artistas que vão atuar no próximo dia 19 de dezembro, a partir das 18 horas, no espetáculo que vai ser transmitido em streaming, permitindo alcançar um auditório ainda mais vasto.

As receitas angariadas revertem a favor da Associação que se dedica a promover a inclusão social e autonomia dos jovens com Perturbações Ligeiras do Desenvolvimento Intelectual. Para apoiar esta causa e assistir ao concerto, basta fazer um donativo para receber o link que lhe dá acesso à transmissão e depois acompanhar tudo a partir do conforto da sua casa.

