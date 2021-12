Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Mandam as tradições de Natal que haja sobremesas à mesa. E na família real britânica, onde os preceitos são levados muito a sério, haverá certamente doces propostas na festa do clã. Uma delas deverá ser as famosas estrelas de canela, cujos detalhes de confeção chegaram recentemente às redes sociais.

Foi na conta de Instagram da Família Real que a casa real partilhou a receita das “estrelas de canela” através de um vídeo. Na legenda pode ler-se “Quer fazer as suas próprias “Estrelas de canela”? Os chefs pasteleiros reais do Palácio de Buckingham estão entusiasmados para partilharem a receita consigo!” A receita pode ser vista e lida no site da casa real.

Não é a primeira vez que os cozinheiros da rainha levantam um pouco do véu. Em dezembro de 2020, os chefs das cozinhas reais também partilharam uma receita natalícia. No ano passado foi a vez da receita de bolacha de gengibre — e de seguida montaram uma casinha de Natal. O vídeo que se segue foi publicado na conta de Youtube da família real.

Num ano novamente atípico, os planos de Sua Majestade para o Natal estão a sofrer alterações quase a um ritmo diário. Depois de cancelar o almoço de Natal para a família alargada, marcado para este terça-feira, dia 21, espera-se que a rainha passe a quadra natalícia em Sandringham, como é tradição, com alguns membros da família real.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Veja aqui as indicações da receita das estrelas de canela:

Ingredientes:

360gr de açúcar em pó;

85 gr de claras de ovo;

20 gr de sumo de limão;

300 gr de amêndoas moídas;

115 gr de mistura de cascas (mixed peel);

1/2 limão para raspas;

12 gr de canela em pó

1/4 colher de chá de cravos moídos

Modo de preparação:

Misturar as cascas até obter uma textura pastosa, reserve (mistura de cascas é uma tradução literal da expressão mixed peel, que é mistura de cascas de citrinos usada na pastelaria inglesa para dar sabor);

Bater o açúcar em pó, a clara de ovo e sumo de limão até ficar um merengue com picos suaves. Retirar 1/3 do merengue e reservar;

Ao restante merengue, acrescentar amêndoas moídas, raspa de limão, canela em pó e cravo em pó, até formar uma massa;

Amassar a massa à mão, depois achatar na bancada e colocar uma folha de papel vegetal por cima. Estender, até a massa ficar com 1 cm de altura. Levar ao frigorífico durante uma hora;

Retirar o papel vegetal, cobrir a massa com o merengue reservado e alisar;

Cortar com uma faca ou com formas. Mergulhar as formas em água ajuda a massa a não colar à forma;

Levar ao forno a 160º (num forno com ventoinha), entre 12 a 15 minutos. O ideal é cozinhar com o calor por baixo. As pontas devem descolar do tabuleiro e o centro deve estar fofo e pegajoso. Deixar arrefecer durante 30 minutos antes de tirar os bolos do tabuleiro;

Decorar.

Estes doces podem ser mantidos numa recipiente fechado até dois meses.

A receita na íntegra pode ser consultada no site da casa real.