Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O procurador-geral adjunto Albano Pinto vai continuar a ser diretor do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) por mais dois anos. O Conselho Superior do Ministério Público (CSMP), o órgão de gestão e disciplinar desta magistratura, renovou a comissão de serviço por mais dois anos na reunião do passado dia 15 de dezembro.

A confirmação foi dada através do Boletim do Ministério Público publicado no site da Procuradoria-Geral da República (PGR). A proposta da procuradora-geral Lucília Gago, a quem o diretor do DCIAP reporta diretamente por liderar um órgão que faz parte da PGR, foi aprovada por larga maioria através de escrutínio secreto. Apenas um conselheiro votou contra.

Albano Pinto reunirá condições para se jubilar em maio, mês em que fará 67 anos, mas o Observador sabe que o acordo com a procuradora-geral Lucília Gago para a renovação do mandato deixa claro que o diretor do DCIAP levará o seu mandato até ao final.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Albano Pinto é diretor do DCIAP desde 2019, tendo sucedido ao procurador-geral adjunto Amadeu Guerra. O seu mandato de dois anos tem sido marcado por uma política de continuidade de aposta no combate à criminalidade económico financeira.

Recentemente, Albano Pinto fez críticas severas à falta de meios do DCIAP por falta de financiamento por parte do poder político. Críticas essas que foram secundadas por Lucília Gago.