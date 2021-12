Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Afonso Oliveira, vice-presidente da bancada social-democrata, garantiu que o PSD “assumirá as suas responsabilidades no caso da TAP” caso seja governo. Em declarações no programa Explicador, da Rádio Observador, o social-democrata assumiu que, havendo uma decisão no quadro europeu, o partido não foge às responsabilidades, ainda assim referiu que terá de haver uma análise do processo.

“O nosso posicionamento em relação ao futuro da TAP não passa por ser 100% pública”, reiterou, argumentando que, nos últimos anos, “a TAP não tem demonstrado sustentabilidade” e que, “mesmo com o acordo feito em relação aos trabalhadores, nem sequer há garantia que daqui a três, quatro, cinco anos que salários pagará a TAP aos pilotos e funcionários”.

O ‘vice’ da bancada do PSD atribuiu responsabilidades ao PS num processo que descreve como “errado”: “O Governo do PS é responsável pela TAP ao longo dos últimos seis anos. Em seis anos o que o Governo do PS fez foi tomar uma decisão e nacionalizar a TAP.”

Agora, Afonso Oliveira realçou que, apesar de “todas as soluções em relação à TAP serem más”, a existência de um plano aprovado é um “dado positivo”.

João Paulo Correia, deputado do PS, lembrou que a “aprovação do plano de reestruturação da TAP é uma boa notícia para o país, para a economia portuguesa e para a recuperação económica”. Mas foi mais longe, ao dizer que a TAP será um ativo no futuro: “A TAP daqui a poucos anos irá remunerar o Estado, devolver ao Estado, compensar o Estado destes milhares de milhões”.

“Se a TAP fosse maioritariamente privada quando começou a pandemia… ficou à vista que tinha falido em 2020 e hoje não havia TAP”, referiu o socialista, justificando que “o acionista privado se mostrou incapaz de injetar o capital necessário”.

No mesmo sentido, João Paulo Correia ainda comparou a TAP com a Caixa Geral de Depósitos e voltou a repetir a ideia do ministro das Infraestruturas: “A TAP será 100% pública, não será uma TAPzinha, será uma empresa que dará lucro ao Estado português, continuará a pagar os seus impostos porque convém lembrar que a TAP no dia em que voltar aos lucros irá pagar ainda mais impostos e dividendos ao Estado.”