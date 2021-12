Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Radim Passer. O nome pode pouco ou nada dizer-lhe, mas tem sido falado porque este empresário checo gosta de provar que a Bugatti cumpre o que promete, em termos de velocidade máxima. Já com o Veyron, que anunciava 409 km/h como limite, Passer fez três tentativas até levá-lo aos 402,5 km/h. Mas isso foi em 2015. Agora o desafio repetiu-se com um Chiron, mantendo o palco da proeza: a via pública. Em concreto, um troço da auto-estrada perto de Wittenberg, na Alemanha, pois só nas célebres autobahns é possível rodar sem limite de velocidade de forma legal.

Passer assim o fez: primeiro rezou e depois entregou a alma ao acelerador até levar o Chiron a atingir os 414 km/h. Registou tudo em vídeo e divulgou-o no YouTube. Antes, porém, fruto da experiência adquirida com o Veyron, tomou uma série de precauções para garantir que a empreitada lhe corria de feição.

Começou por enviar o hiperdesportivo francês para Molsheim, para fazer uma verificação técnica de modo a assegurar que estaria apto a enfrentar com segurança o desafio que tinha pela frente. E quando recebeu o Chiron de volta, tratou de reunir a equipa bem cedo, para garantir que se depararia com poucos carros na estrada, minimizando assim as probabilidades de encontrar pela frente algum “empata”.

O arranque ocorreu às 4h50 da madrugada, tendo sido precedido de uns ajustes “técnicos” de carácter mais religioso. Radim Passer e o grupo que o acompanhou sabiam que um desafio deste género é extremamente perigoso e rapidamente pode dar origem a um brutal acidente. Bastaria ser surpreendido com um veículo na autobahn a fazer uma mudança de faixa para, àquela velocidade, o desastre ser praticamente certo. Fosse por sorte ou por as suas preces terem sido ouvidas, acabou tudo por correr bem.

Abençoado Chiron

O “milagre” desta proeza reside sobretudo no arsenal técnico que o Bugatti Chiron coloca à disposição do condutor. Animado por um motor a gasolina de 8 litros, com 16 cilindros dispostos em W, soprado por quatro turbocompressores, o coupé francês canaliza para as quatro rodas uns impressionantes 1500 cv de potência e 1600 Nm de binário, pelo que dispara de 0 a 100 km/h em apenas 2,4 segundos. Para atingir a velocidade a que está limitado, os tais 420 km/h (embora o velocímetro chegue aos 500 km/h), o hiperdesportivo tem de estar no modo de condução Top Speed, o qual reduz a resistência aerodinâmica para fazer o Bugatti voar na estrada. Mas, para isso, é ainda preciso libertar a “fera” com uma segunda chave, a Speed Key. Depois, acontece tudo muito depressa: a marca anuncia 0 a 300 km/h em 13,6 segundos.

Ao atingir 414 km/h na via pública, num trecho em linha recta, Passer superou o recorde (em circuito) da Fórmula 1, que está nas mãos de Valtteri Bottas desde que o seu Williams alcançou os 378 km/h, em 2016. Dez anos antes, a Honda levou o F1 de Jenson Button até aos 413 km/h no deserto de Mojave, nos EUA.

No seu canal de YouTube, Radim Passer explica que o vídeo foi filmado em Julho. Ao que parece, numa bateria de testes com diferentes modelos, nomeadamente o Porsche 911 Turbo, o Lamborghini Aventador e o Bentley Flying Spur. O alemão faz ainda questão de agradecer “a Deus pela segurança e boas condições” e afirma que o desafio com o Chiron não se limitou a demonstrar a adrenalina que este Bugatti pode proporcionar. “Fizemos este vídeo para que você sinta as emoções do Chiron, mas também para que pense numa relação com Jesus, que traz amor verdadeiro, alegria e esperança”. O que pensar disto?