Segundo um estudo de cientistas sul africanos, a infeção com a variante Ómicron aumenta a imunidade contra a variante Delta, noticia a Reuters.

O estudo envolveu 33 pessoas infetadas com a variante Ómicron, vacinadas e não vacinadas, e concluiu que as infetadas e, especialmente também as vacinadas, desenvolveram maior imunidade contra a variante Delta. Contudo, este estudo ainda carece de revisão por pares.

As autoridades de saúde sul-africanas já tinham concluído, neste mês de dezembro, que as pessoas infetadas com a variante Ómicron têm 80% menos probabilidade de serem internadas do que as infetadas com a Delta. Contudo, alertam, a transmissibilidade da primeira é muito mais elevada.

Um outro estudo realizado na África do Sul concluíra também que as infeções com Ómicron têm um baixo risco de se tornarem doença grave, ou mesmo levarem a hospitalização, quando em comparação com as consequências da Delta. Contudo os autores do estudo apontam a imunidade da população como um fator a ter em conta.

A variante Ómicron é originária da África do Sul e foi detetada em novembro. Atualmente está presente em vários países do mundo.