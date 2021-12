Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A variante Ómicron foi detetada pela primeira vez em Portugal a 29 de novembro, após a Direção-Geral da Saúde ter confirmado 13 casos positivos entre o plantel e membros da equipa técnica da Belenenses SAD. Desde aí, os casos de Covid-19 aumentaram, chegaram a máximos de fevereiro, e a tendência estendeu-se aos internamentos e aos óbitos diários, numa altura em que se aproxima o Natal, uma época de convívio em que várias pessoas que não pertencem ao mesmo agregado familiar se reúnem.

Há um ano, mais ou menos por esta altura, também se descobriu uma nova variante — a britânica, que mais tarde veio a ser chamada Alpha pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Em Portugal, nos dias que antecediam o Natal de 2020, os casos diários estavam a diminuir, bem como os internamentos e as mortes, isto após um confinamento parcial que decretava, entre outras medidas, o recolher obrigatório aos fins de semanas a partir das 13h00.

Em 2021, com praticamente 87% da população vacinada, o cenário é diferente. Mas, em termos de casos, está próximo do do ano passado. Entre 29 de novembro deste ano até esta segunda-feira, a média de contágios diários era de aproximadamente 3.881, enquanto em 2020 se situava nos 3.791.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

No que diz respeito às mortes, a diferença já é substancial. No ano passado, e usando o mesmo intervalo temporal, havia uma média de 79 óbitos por dia, enquanto, em 2021, esse número é de apenas 17. O pior dia do ano passado, a 13 de dezembro, chegou a quase uma centena de mortes (98), ao passo que em 2021 não superou os 25. Ainda assim, este ano, registou-se uma ligeira subida no número de óbitos desde o final de novembro até agora.

A variante Ómicron também fez aumentar os internamentos, quer em enfermaria, quer nas unidades de cuidados intensivos (UCI). A 29 de novembro, havia 809 internados em enfermaria; esta segunda-feira são já 943. Em UCI, também se reportou uma subida: no final do mês passado, 111 doentes que necessitam de cuidados intensivos contra 152 esta segunda-feira.

Os números de 2020 eram, todavia, muito piores. Em enfermaria, estavam, a 20 de dezembro do ano passado, 3027 doentes, enquanto esta segunda-feira estão 943. Também em UCI se verifica esta tendência: havia 483 pessoas a necessitar de cuidados intensivos em 2020, contra 152 este ano.

Na incidência, também se nota o aumento que a variante Ómicron causou. A 29 de novembro, a incidência era de 320 casos por 100 mil habitantes — mas a 20 de dezembro já se encontra nos 580 infeções por 100 mil habitantes.

A variante Ómicron deverá ser dominante em Portugal no final do ano, de acordo com a ministra da Saúde, Marta Temido, que também adiantou que atualmente a nova estirpe representa 20% do total de contágios.