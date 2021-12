Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Hugo Maradona, irmão do antigo jogador de futebol Diogo Maradona, morreu na sequência de uma paragem cardíaca esta terça-feira de manhã em sua casa, em Nápoles (Itália).

O jornal La Gazzeta dello Sport avança que a morte ocorreu por volta das 11h50 da manhã na zona de Flegrea, em Monte di Procida.

À semelhança do irmão, Hugo Maradona, também conhecido por “El Turco”, foi jogador de futebol, tendo iniciado a carreira no Argentinos Juniors. Em 1987, Hugo Maradona juntou-se a “El Pibe” no Napoli.