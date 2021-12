Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Quando o FC Porto teve o primeiro caso positivo de Covid-19 na presente temporada, na altura Pepê, Sérgio Conceição não deixou de fazer um reparo público na conferência de imprensa que se seguiu cerca de uma hora depois de a notícia ter sido publicado pelo jornal Record, dizendo mesmo que ainda não tinha falado com o departamento médico e a notícia já estava cá fora. Agora, para já, não se sabe se o técnico sabia ou não de mais uma ausência mas a informação voltou a sair: Luis Díaz testou positivo e falha o clássico.

“Pepê? Pepe? Grujic? Olhe, até estava para fazer eu o papel de jornalista e perguntar-lhe a si por essas coisas porque no final do treino estava a sair, ainda não tinha falado com o departamento médico e estava tudo no Record online, todas essas informações que me estava a perguntar. Vocês têm uma excelente informação…”, comentou com ironia à mistura mas com alguns recados internos à mistura antes da receção ao Atl. Madrid no Estádio do Dragão, na sexta e última jornada da Liga dos Campeões.

Apesar de já poder estar no banco de suplentes após cumprir 15 dias de castigo que o afastaram de três jogos oficiais (Rio Ave na Taça da Liga, Vizela no Campeonato, Benfica na Taça de Portugal), o treinador dos azuis e brancos não fará a habitual conferência de imprensa antes do clássico com os encarnados, desta feita a contar para a 16.ª jornada da Primeira Liga e numa altura em que os dragões lideram a prova a par do Sporting (que joga hoje com o Portimonense) com mais quatro pontos do que o rival lisboeta.

De recordar que, além de Luis Díaz, Sérgio Conceição já não poderia contar com Evanilson, castigado após a expulsão por acumulação de amarelos no último jogo. O central Marcano, a recuperar de lesão, também está de fora, subsistindo as dúvidas em torno das situações clínicas de Pepe e Grujic.

Também o Benfica terá algumas baixas para o clássico que marcará a estreia de Nelson Veríssimo no comando da equipa depois da saída de Jorge Jesus, uma delas também por Covid-19: Grimaldo. Além do lateral esquerdo espanhol, Otamendi está castigado pela expulsão por acumulação no clássico da Taça, ao passo que Darwin Núñez e Radonjic juntam-se aos lesionados Rodrigo Pinho e Lucas Veríssimo.