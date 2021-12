Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Dez jogos nas competições nacionais em 2021/22 no Dragão, dez vitórias. Dez vitórias seladas com a maior diferença de golos num clássico frente ao Benfica nos últimos dez anos. A entrada do FC Porto ditou os dez mandamentos de como seria escrito o encontro dos oitavos da Taça de Portugal, que terminaria com um 3-0 favorável aos azuis e brancos a carimbar o afastamento das águias da prova rainha do calendário português. Tanto que é preciso recuar 66 anos para encontrar um jogo entre ambos com golo logo no primeiro minutos dos portistas, nessa altura de Gastão naquele que era caso únicos dos dragões até esta noite.

O golo de Evanilson com 35 segundos de jogo funcionou como dínamo para um resultado volumoso e que podia ter conhecido outros números não fosse a expulsão do avançado brasileiro ainda nos descontos da primeira parte. Mais do que isso: nunca o FC Porto tinha estado a ganhar ao Benfica num clássico por 2-0 com apenas 15 minutos de jogo, depois de uma obra de arte de Vitinha, o mais jovem a marcar pelo FC Porto num jogo “grande” desde Diogo Jota em 2016. Desde a derrota dos encarnados no Dragão em 2010/11 por 5-0, no duelo entre Villas-Boas e Jorge Jesus, que os azuis e brancos não ganhavam por 3-0 ao intervalo.

Contas feitas, há sete jogos que o FC Porto não perde com o Benfica (cinco vitórias, dois empates), chegando assim pela quinta época consecutiva aos quartos da Taça de Portugal. Mas, mais uma vez, foi a entrada de rompante que fez toda a diferença. Uma entrada que Luis Díaz pretende repetir para a semana, na Liga.

“Foi o que planeámos durante a semana. O mister pediu para entrarmos a jogar como sempre jogámos, a matar o rival. Quisemos sair com tudo e procurar o resultado desde o primeiro minuto. Estou feliz por pertencer a este grupo, que mostra sempre que está aqui para grandes coisas. Resultado importante? Sim, sem dúvida. Esta vitória vai ser importante, pelo rival que tínhamos à frente e por tudo o que vem aí. Parabéns a todos pelo grande trabalho”, comentou o colombiano na flash interview da CNN Portugal/TVI.

“Temos vindo a planear cada um dos jogos e no do Campeonato, dia 30, é mais um. Mas são jogos diferentes, o próximo vai ser diferente. Vamos tentar fazer o mesmo, amassá-los desde o início. Estamos em nossa casa e queremos ir buscar os três pontos”, acrescentou, explicando ainda a estratégia dos dragões no segundo tempo: “Tínhamos um jogador a menos, tínhamos de aguentar um pouco mais e não nos expormos tanto. Tínhamos de aguentar, sair em contra-ataque para tentar o golo e foi isso que fizemos”.