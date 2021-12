Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Se durante largos meses a questão da Covid-19 foi passando quase por completo ao lado do futebol, depois das muitas ausências por infeção entre os meses de dezembro e janeiro, os últimos dias continuam a alterar por completo esse cenário e agora há mais um plantel a lidar com a situação: Pepê, que esteve ausente do último treino dos dragões antes da receção ao Atl. Madrid, teve este domingo um teste positivo. A notícia foi avançada pelo jornal Record e ainda não houve qualquer confirmação por parte dos dragões.

De referir que este é o primeiro caso na temporada 2021/22 nos dragões, que sofrem assim mais uma baixa além dos lesionados Pepe, Marcano, João Mário e Francisco Conceição, todos ausências confirmadas para a partida que irá decidir a passagem aos oitavos da Liga dos Campeões. Além do extremo brasileiro, também Grujic não foi visto no relvado do Olival durante os 15 minutos iniciais do treino abertos à imprensa.

Recorde-se que, no passado dia 22, a Liga Portugal fez uma atualização a este respeito dizendo que 96,4% dos jogadores das competições profissionais estavam vacinados contra a Covid-19 e que 98,7% dos agentes desportivos também com a vacinação completa. Em paralelo, anunciou que no último mês apenas seis atletas tinham acusado positivo ou estado em isolamento profilático. Duas semanas depois, o cenário mudou de forma radical, com vários casos a surgirem em diversas equipas da Primeira Liga.

Belenenses SAD: 19 infetados, entre 12 jogadores, dois elementos do departamento médico, três técnicos da equipa principal e um dos Sub-23 e duas pessoas do staff, e 79 pessoas em isolamento;

19 infetados, entre 12 jogadores, dois elementos do departamento médico, três técnicos da equipa principal e um dos Sub-23 e duas pessoas do staff, e 79 pessoas em isolamento; Tondela: pelo menos seis infetados, entre cinco jogadores (Salvador Agra, Manu Hernando, Niasse, Ricardo Alves e Pedro Trigueira) e o técnico Pako Ayestarán, que colocou todo o plantel e restante estrutura mais próxima do conjunto principal em isolamento por decisão das autoridades da Saúde;

pelo menos seis infetados, entre cinco jogadores (Salvador Agra, Manu Hernando, Niasse, Ricardo Alves e Pedro Trigueira) e o técnico Pako Ayestarán, que colocou todo o plantel e restante estrutura mais próxima do conjunto principal em isolamento por decisão das autoridades da Saúde; Sporting: Coates acusou positivo na passada quarta-feira, viu esse resultado confirmado no dia seguinte mas foi o único elemento infetado de todo o plantel verde e branco;

Coates acusou positivo na passada quarta-feira, viu esse resultado confirmado no dia seguinte mas foi o único elemento infetado de todo o plantel verde e branco; Santa Clara: Morita teve um resultado positivo à Covid-19 depois da receção dos açorianos ao Estoril e entrou desde logo num período de isolamento de dez dias, sem que se registassem mais casos.

Em atualização