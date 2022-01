As forças policiais da Nigéria resgataram, terça-feira, 97 pessoas que estavam sequestradas, incluindo mulheres grávidas, bebés e crianças, no estado de Zamfara, no noroeste do país, anunciou a polícia local.

Em conferência de imprensa, o comissário do estado de Zamfara, Ayuba Elkana, anunciou que as vítimas foram resgatadas dos homens armados em duas operações distintas, sendo que na primeira os agentes da polícia “colaboraram com alguns bandidos que estavam verdadeiramente arrependidos“.

Esta operação permitiu resgatar 33 homens, sete crianças, três meninas e 25 mulheres que estavam sequestradas há mais de três meses num bosque conhecido como Belo Turji, que abrange as áreas de Shinkafi, Zurmi e Birnin Magaji.

Na segunda operação, perto do bosque de Kunchin Kalgo, a polícia libertou 29 pessoas que estavam presas há mais de dois meses: 25 mulheres, incluindo grávidas, e quatro crianças, acrescentou o responsável, citado pela agência de notícias Efe.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

As pessoas resgatadas estão a receber cuidados médicos e serão depois entregues ao governo de Zamfara.

Durante as intervenções também foi detido um número não revelado de criminosos, conhecidos localmente como bandidos.

Zamfara e outros estados do centro e noroeste da Nigéria sofrem ataques frequentes e enfrentam uma onda de sequestros por parte dos criminosos, que muitas vezes estão também implicados no roubo de gado, com o objetivo de pedir resgates.

Desde 2019 que esta insegurança na região já fez mais de 35 mil vítimas mortais e causou 2,7 milhões de desalojados na Nigéria, mas também nos vizinhos Camarões, Chade e Níger.