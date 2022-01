Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Agência de Vigilância Sanitária do Reino Unido (UKHSA, sigla em inglês) confirmou esta quinta-feira um caso “raro” de transmissão da gripe das aves para um humano, que ficou doente após ter estado em “contacto regular” com um “número muito grande de pássaros infetados” e com os quais esteve um “período prolongado de tempo”.

A pessoa que contraiu a doença encontra-se bem e a cumprir isolamento profilático. Todos os contactos próximos foram rastreados, sendo que não se detetou mais nenhum contágio de gripe das aves. De acordo com a agência britânica, o risco de transmissão da doença entre humanos é “muito baixo”, mas é desaconselhado que as pessoas toquem em pássaros doentes ou mortos.

“Embora o risco de gripe das aves para a generalidade da população seja muito baixo, temos conhecimento de que algumas variantes têm o potencial de se transmitirem para os humanos”, destacou Isabel Oliver, diretora da agência de vigilância, acrescentando que o Reino Unido possui “sistemas robustos” para detetar contágios “precocemente”, de forma a tomar uma ação atempada.

Por agora, ainda não há qualquer sinal de que a variante H5N1 — a que foi detetada nas aves — se transmita entre humanos. Aliás, ainda não é certo de que o indivíduo se tenha contagiado com esta variante. Mas Isabel Oliver deixa a ressalva: “Os vírus evoluem e continuamos a monitorizar a situação”.

Este caso, que foi detetado no sudoeste de Inglaterra, foi um “evento muito raro”, sublinhou a veternária-chefe da UKHSA, Christine Middlemiss, que indicou que este episódio aconteceu num ambiente e em circunstâncias “muito específicas”. A responsável garantiu que as aves infetadas foram abatidas e assegurou que os locais onde os animais habitavam foram desinfetados e limpos.

“Estamos a ver um número crescente de casos [da doença] em aves de quintas comerciais e de quintais um pouco por todo o país”, afirmou Christine Middlemiss, que apelou a que implementem e se cumpram “escrupulosamente” medidas de segurança para “manter as aves seguras”.

Os surtos de gripe das aves têm afetado aves de todo o mundo. Em Portugal, já foram detetados cinco surtos da doença.