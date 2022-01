Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Rui Rio defende a redução da taxa de IRC sobre as empresas dos atuais 21% para 17% até 2024 e a redução do IRS em 800 milhões entre 2025 e 2026 através da redução das taxas de imposto, sendo 350 milhões de euros para os escalões de rendimento até 60 mil € e 50 milhões para os escalões entre os 60 mil € e os 100 mil €. Reduzir a tributação da poupança.

Esta são duas propostas nucleares do programa eleitoral para 2022 apresentado esta sexta-feira pelo líder do PSD na sede nacional do partido, em Lisboa. “Temos de virar a nossa política económica para as empresas. Se queremos melhores empregos e melhores salários temos de tratar melhor quem cria empregos”, explicou o social-democrata.

No programa eleitoral, os sociais-democratas defendem ainda a redução temporária (entre julho de 2022 e dezembro de 2023) do IVA da restauração dos atuais 13% para os 6%.

Ainda antes de anunciar as medidas, o líder social-democrata garantiu que tudo o que está no documento, nomeadamente a promessa de redução de impostos, é mesmo para cumprir. “O mais importante é o que eu vou dizer no início: ou confiam em mim e dizem isto que ele está a dizer é para fazer; ou então não confiam e votam noutro. Não vou para o Governo para desenrascar. Vou para organizar, planear e executar.”

Rio prometeu um caminho de “rigor” contra o “facilitismo” atribuído ao PS — na Administração Interna, na Saúde ou na Educação, por exemplo — e uma verdadeira pulsão reformista. “Vamos para o Governo com uma atitude reformista contra a “apatia” e contra o espírito de resignação de que “neste país nada funciona”.

“Vamos para o Governo com uma atitude reformista. Só uma rutura permite rasgar novos horizonte”, insistiu Rio, voltando a defender a importância da revisão constitucional para reformar o sistema eleitoral e a Justiça, a importância de garantir uma verdadeira descentralização, uma reforma fiscal, da Segurança Social e da Segurança Social.

“Os que concordam com uma governação mais rigorosa não há outra hipótese: quem acredita, vota e sabe que vai ser assim, quem não acredita, vota de outra maneira. Fui assim toda a vida, não sei ser de outra maneira”, sublinhou, antes de eleger o combate ao endividamento como ‘a’ prioridade do PSD.

Com estas e outras alterações em matéria fiscal, Rui Rio espera conseguir uma redução do montante cobrado em impostos em 2 mil milhões de euros, compensada, em grande parte, pelo aumento do crescimento económico (que deve atingir 3% em 2026) e de redução da despesa em percentagem do PIB — que deve aumentar em 40 mil milhões de euros.

Ainda em matéria de Finanças Públicas, Rui Rio compromete-se na redução do défice nominal em 4 mil milhões de euros e da dívida pública para valores próximos dos 110% do PIB até 2026.

Professores terão reconhecimento do tempo de carreira congelado

Num programa eleitoral que é assumidamente uma atualização daquele que foi apresentado em 2019, Rio prevê também o alargamento da base de beneficiários do abono de família pré-natal, com uma majoração em 50% para o segundo filho e de 100% para terceiro e seguintes.

Na Educação, um piscar de olho aos professores: o PSD defende a recuperação do tempo de serviço dos docentes para efeitos de aposentação, despenalizando as aposentações antecipadas e majorando o valor das respetivas pensões.

É o regresso de um tema que marcou o fim da legislatura 2015-2019, quando o Parlamento tentou aprovar contra a vontade do Governo a recuperação do tempo de serviço dos professores. “O PSD, coerente com a posição adotada em 2018, entende compensar o tempo de serviço dos docentes que não foi reconhecido pelo anterior Governo”, explicam os sociais-democratas.

“Não sendo possível fazê-lo em termos de progressões nem da redução da componente letiva — como havíamos proposto então — propomos que esse tempo efetivamente trabalhado possa ser mobilizado para efeitos de aposentação, de forma a despenalizar as aposentações antecipadas e a majorar o valor das respetivas pensões.”

Ainda na Educação, os sociais-democratas devem ter provas nacionais no final de cada ciclo, de aferição no 4º ano, provas finais no 6º e 9º anos, e exames finais no 11º e 12º anos de escolaridade.

Na área da Saúde, a prioridade é garantir um médico de família para cada português e assegurar que, tal como já hoje acontece com as cirurgias, os utentes terão oportunidade de recorrer ao privado para consultas de especialidade médicas hospitalares e meios complementares de diagnóstico sempre que o Serviço Nacional de Saúde não estiver a dar resposta às listas de espera.