Ao longo das dezenas de escutas que têm sido publicadas por Record, Correio da Manhã e Sábado ao longo das últimas semanas, no âmbito da operação Cartão Vermelho que tem Luís Filipe Vieira como principal arguido (ainda que sem qualquer relevo no plano criminal), há uma em que Jorge Mendes, empresário, fala com Hugo Viana, diretor desportivo dos leões, a propósito da situação de Rafael Leão. “Vai trabalhar a vida inteira para pagar ao Sporting”, lamentava o agente. Ainda podia não ser assim, agora vai mesmo ser.

O Tribunal da Relação de Lisboa anunciou esta sexta-feira que indeferiu o recurso apresentado pelo jovem jogador depois da decisão do Tribunal Arbitral do Desporto, que o condenava a pagar 16,5 milhões de euros (agora mais juros) pela rescisão de forma unilateral com os leões no verão de 2018. Assim, o internacional português, atualmente no AC Milan, perdeu a última hipótese que tinha ainda de revogar a medida.