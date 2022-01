Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Relive, uma agência imobiliária digital fundada e liderada por José Costa Rodrigues, recebeu um investimento de um milhão de euros, anunciou a startup. Segundo a empresa, que está agora baseada em Austin, no Texas (EUA) ao ter entrado na aceleradora TechStars, o montante vai ser utilizado para “capacitar” e angariar mais agentes imobiliários para a utilização da plataforma que a startup criou.

Seguindo o modelo Uber, a Relive oferece aos agentes o que a Uber oferece aos motoristas – tecnologia e acesso um modelo de negócio chave na mão”, diz a companhia.

A ronda de investimento seed [fase inicial de angariação de capital] de um milhão de euros foi liderada pelo fundo português Shilling Founders Fund e contou também com a participação da Accel, Bynd, da Indico Capital Partners e da Portugal Ventures.

Pedro Santos Vieira, sócio-gerente do Shilling Founders Funders Fund, explica o financiamento pelo facto da Reliver “estar a desenvolver uma solução escalável para um problema bem identificado e para um tipo de cliente específico” no mercado imobiliário.

Já José Costa Rodrigues, que foi também fundador da Forall Phones — empresa que foi vendida no final de 2020 a um investidor privado português –, diz: “Na Relive acreditamos fortemente que os empreendedores do setor imobiliário são a chave para ajudar o cliente final na transação mais importante das suas vidas. Ao capacitar os agentes a serem bem sucedidos – trabalhando digitalmente e com eficiência – podemos simplificar todas as transações imobiliárias”.

No início de 2022, a Relive foi a única startup portuguesa selecionada, em 12 empresas — todas as outras são americanas, contou José Costa Rodrigues ao Observador –, pela Techstars em Austin. “Menos de 1% dos mais de 17 mil candidatos são aceites”, refere a companhia, não revelando em quanto foi valorizada pelos investidores. Contudo, a startup diz que “já conta com mais de 100 agentes remotos ativos, mais de 100 imóveis listados, tendo garantido a conclusão de mais de 50 transações imobiliárias” em Portugal.