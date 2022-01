Uma rapariga de oito anos foi baleada este fim de semana em Chicago, depois de uma bala perdido a ter atingido na cabeça.

Melissa Ortega, uma criança de oito anos que passeava com o seu tutor na zona sudoeste de Chicago, foi atingida por uma bala perdida que a polícia pensa ter sido dirigida a um homem de 26 anos que saía de uma loja perto do local.

A jovem foi levada para um hospital de Chicago, onde a sua morte foi confirmada, e o suposto alvo do tiroteio foi baleado nas costas, encontrando-se em estado crítico no hospital, conta o The Guardian. O atirador ainda não foi localizado pelas autoridades policiais.

“O homicídio trágico e sem sentido de Melissa, de oito anos, abalou a nossa cidade“, afirmou na rede social Twitter o superintendente da polícia de Chicago, David Brown.

The tragic and senseless murder of 8-year-old Melissa has shaken our city. There are no words of comfort when a child’s life is cut short. There are no words that can describe the grief of a family. CPD will not rest until the perpetrators are brought to justice.

Também a mayor de Chicago, Lori Lightfoot, considerou no domingo que a cidade acordou “com o assassinato de Melissa em Little Village. A Amy [mulher da mayor] e eu enviamos as nossas sinceras condolências a esta família destroçada e a comunidade atingida”.

We wake today to the murder of 8-year-old Melissa in Little Village.

Amy and I send our sincerest condolences to this heartbroken family and shattered community.

— Mayor Lori E. Lightfoot (@chicagosmayor) January 23, 2022