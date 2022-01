Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

As creches e infantários particulares têm salas fechadas por falta de educadores e auxiliares devido às baixas relacionadas com a Covid-19 queixam-se de falta de apoio do Estado, segundo carta enviada ao Governo.

Susana Batista, presidente da associação que representa estes estabelecimentos, pede que estas instituições privadas também sejam contempladas com um apoio extraordinário e temporário para reforçar o quadro de pessoal, “com uma ou duas pessoas”, de forma a conseguir manter as salas a funcionar durante as baixas dos profissionais.

Susana Batista explicou à rádio Observador que é difícil contratar pessoas por períodos tão curtos, como os sete dias de confinamento dos infetados e contactos de risco. Por um lado, o processo de recrutamento é longo. Por outro, as pessoas não querem suspender o subsídio de desemprego por tão pouco tempo, porque depois demora muito tempo a reativar. Carta Aberta da ACPEEP ao PM e MTSSS-Pedido extensão da MAREESS

Numa carta aberta, a Associação de Creches e Pequenos Estabelecimentos de Ensino Particular (ACPEEP) endereçou um “pedido urgente do alargamento do apoio ao reforço de emergência de equipamentos sociais e de educação às instituições particulares não financiadas pelo Estado, para que as escolas e as creches continuem abertas” ao primeiro-ministro, António Costa, e Ministra do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social, Ana Mendes Godinho.