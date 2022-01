Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Alpine é uma das grandes apostas do Grupo Renault para os próximos anos, em companhia da Dacia e da Lada. Para a marca francesa de desportivos está reservada uma série de novidades, a maioria delas 100% eléctricas, alimentadas por bateria, uma notícia que se saúda, uma vez que a Alpine é, desde que renasceu das cinzas, um construtor de um modelo só, o coupé desportivo A110.

Já se sabe que está na calha um pequeno utilitário a bateria, certamente derivado do futuro R5 eléctrico da Renault, um pouco à semelhança do que também acontecia com o R5 Alpine Turbo de 1982. A marca já deixou escapar que o A110 vai ter direito a uma versão mais potente e desportiva, pelo que a maior novidade é o lançamento, para 2025, do GT X-Over, um crossover eléctrico que promete respeitar a imagem desportiva do construtor.

O novo modelo será construído em França, mais precisamente na fábrica de Dieppe, de onde já hoje sai o A110. A base para o GT X-Over será a plataforma CMF-EV, a versátil plataforma da Aliança Renault-Nissan-Mitsubishi que se vai estrear com o Nissan Ariya e o Renault Mégane-E-Tech Electric.

A Alpine divulgou um perfil do GT X-Over, o que permite antecipar que oferecerá espaço, mas sem abrir mão do espírito desportivo, afastando-se assim dos SUV tradicionais como o Porsche Macan, mais volumosos e pesados. E dada a forma de coupé, o GT X-Over deverá ser igualmente mais aerodinâmico, para incrementar a eficiência e estender a autonomia, argumento mais importante num eléctrico do que num modelo similar com motor de combustão.