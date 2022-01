Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Chris Brown está a ser acusado de ter drogado e violado uma mulher num iate ancorado na propriedade de P. Diddy em Miami, no estado da Florida, em dezembro do ano passado, avançou a The Rolling Stone. O músico tem historial de violência contra mulheres, tendo sido condenado em 2009 por agressão à ex-namorada, a cantora Rihanna.

De acordo com o processo, a que a The Rolling Stone teve acesso, a alegada vítima, uma artista, coreógrafa e dançarina profissional residente em Los Angeles identificada como “Jane Doe”, e uma amiga não identificada foram convidadas para o iate a 30 de dezembro, por um amigo. Brown terá dito que tinha ouvido a música de Doe e pedido que a mulher se dirigisse à propriedade de Diddy o mais rapidamente possível.

Uma vez no iate, o cantor terá oferecido a Doe uma bebida, que terá feito a mulher sentir-se “desorientada, fisicamente instável” e a adormecer, refere a documentação. Chris Brown terá então conduzido Jane Doe para um quarto, onde a terá despido e violado. No dia seguinte, terá obrigado a alegada vítima a tomar a pílula do dia seguinte.

A mulher está a pedir uma indemnização de 20 milhões de dólares (18 milhões de euros) por “danos emocionais” e o pagamento dos honorários dos mandatários. “Os eventos traumáticos que experimentou são chocantes e deveriam horrorizar todos”, refere o processo.

Num comunicado enviado à The Rolling Stone, a defesa de Doe, que inclui a advogada Ariel E. Mitchell, que trabalha com vítimas de descriminação e abuso, declarou que “quer assegurar que todas as partes são responsabilizadas para que possamos começar a erradicar este comportamento da nossa sociedade”.

A revista tentou entrar em contacto com Brown, mas sem sucesso. De acordo com a The Rolling Stones, o cantor escreveu nas stories que sempre que lança nova música ou projetos, “eles” criam problemas, sem porém esclarecer quem serão “eles”. Brown prepara-se para lançar um novo álbum, que irá suceder a Indigo (2019). O primeiro single de Breezy, “Iffy”, foi lançado a 14 de janeiro.

Esta não é a primeira vez que Chris Brown é acusado de violação. O caso mais recente aconteceu em 2019, quando o cantor e compositor foi detido em Paris na sequência de uma queixa foi apresentada por uma jovem de 24 anos. Brown acabou por ser libertado. Três anos antes, foi acusado de agredir uma mulher em Las Vegas. Em 2014, declarou-se culpado de ter batido numa fã em Washington, e em 2009, foi condenado a cinco anos de liberdade condicional por ter agredido a ex-namorada Rihanna.