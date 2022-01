Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Na reta final da campanha eleitoral disponibilizamos gratuitamente todos os artigos das legislativas. Apoie a nossa missão tornando-se assinante.

Os hackers que há um mês atacaram o Grupo Impresa anunciaram este domingo ter conseguido entrar no site do Parlamento português, do qual se apoderaram de várias informações, avança o jornal Expresso, uma das vítimas do ataque.

Os piratas informáticos aproveitaram o dia de eleições legislativas para o ataque que já anunciaram.“Hoje hackeámos o site do Parlamento e tivemos acesso a aplicações da Microsoft e a uma grande quantidade de bases de dados que contém informação sensível do Governo relacionada com informações pessoais de políticos e de partidos políticos, muitos documentos, emails, passwords…”, refere o Lapsus Group.

O Expresso apurou que o site do Parlamento esteve em baixo durante cinco minutos.

A Polícia Judiciária está ainda a averiguar se de facto houve um ataque e se foi levada alguma informação. Mais, se o grupo é de facto o Lapsus.

Os sites do Grupo Impresa, nos quais se incluem órgãos de comunicação social como o Expresso, a SIC e a Blitz mas também marcas como a Opto, ADVNCE ou Olhares, foram alvo de um ataque informático, que teve início a 2 de janeiro.