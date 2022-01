Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A enfermeira Julie DeVuono (de 49 anos) e a colega Marissa Urraro (de 44 anos) estão a ser acusadas de falsificar cartões de vacinação Covid-19 e de os inserir na base de dados estatal. Foram detidas na sexta-feira passada. DeVuono é também acusada de fornecer falsas informações a um organismo público, segundo noticia o Washington Post.

Os procuradores alegam que as enfermeiras cobravam 85 dólares por cada “entrada falsa” de crianças e 220 dólares por adulto, o que equivale, aproximadamente a 76 euros e 197 euros, respetivamente. Em buscas à casa de DeVuono a polícia encontrou cerca de 900 mil dólares (cerca de 807 mil euros) e um livro com registos que mostram um lucro de 1.5 milhões de dólares (cerca de 1.35 milhões de euros) em menos de três meses, uma vez que terão começado o esquema em novembro de 2021.

“Estas pessoas, alegadamente, usaram as suas posições enquanto profissionais de saúde licenciadas para enveredaram por uma condução de crime para seu benefício financeiro”, afirma o procurador distrital do condado de Suffolk, Raymond A. Tierney, em comunicado.

As enfermeiras declararam-se inocentes, foram libertadas no próprio dia e regressarão a tribunal no próximo dia 8 de fevereiro. O advogado de DeVuono disse que a sua cliente pediu um julgamento com júri.

Mesmo antes da Covid-19, Julie DeVuono terá ajudado inúmeras pessoas a evitarem a vacinação no seu consultório — Wild Child Pediatric Healthcare — em Long Island, no estado de Nova Iorque.

O esquema foi descoberto quando um detetive sob disfarce conseguiu um adquirir um cartão forjado no consultório de Duvuono.

São muitos os casos nos Estados Unidos de esquemas para evitar a vacinação, numa altura em que muitas empresas estão a exigir aos seus funcionários a vacina contra a Covid-19. Este caso chamou especialmente a atenção pelo facto de se tratarem de duas enfermeiras. Segundo o jornal, embora 200 milhões de americanos tenham já a vacinação completa, há ainda um terço das pessoas naquele país que não tomaram nenhuma dose.