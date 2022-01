Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Na eleição deste domingo, João Oliveira perdeu o lugar de deputado que mantinha há anos. Em dia de rescaldo das eleições legislativas, o comunista apontou, em declarações na rádio Observador, alguns dos fatores que contribuíram para os resultados da noite eleitoral, tanto em relação à votação no Partido Comunista como à maioria absoluta do Partido Socialista.

“Nós refazemo-nos rapidamente. A partir do momento em que estão apurados os resultados e que identificamos a força com que passamos a contar para intervir na Assembleia da República, é a partir daí que começamos a olhar para a frente.” Assim responde João Oliveira, quando questionado sobre o facto de deixar de ser deputado na próxima legislatura. O Partido Comunista perdeu representação pelos distritos de Santarém e Évora, deixando, assim, António Filipe e o próprio João Oliveira sem o seu lugar na Assembleia da República. Também o PEV deixou de ter representação parlamentar.

João Oliveira, que substituiu Jerónimo de Sousa durante parte da campanha eleitoral, enumera uma série de fatores que, na sua opinião, levaram ao resultado do Partido Comunista nesta eleições: a bipolarização e uma mensagem de que a direita regressaria ao poder “procurando canalizar para o PS toda a ideia do voto útil”, são dois deles. E explica: “Quando, na véspera do voto antecipado se anunciam sondagens que diziam que o PSD já era o partido mais votado à frente do PS, cria-se todo esse enquadramento que, já no quadro da bipolarização vinha sendo desenvolvido.” Destaca ainda o ataque do Partido Socialista à esquerda e a apropriação por parte do PS de propostas dos comunistas. E não deixa de fora as dificuldades impostas pela pandemia durante a campanha eleitoral.

Ainda sobre as eleições legislativas, aponta o “retrocesso da abstenção” como um “elemento relevante e de valorização”, mas afirma que houve uma “campanha muito condicionada pelas sondagens e elementos artificiais”.

Quando questionado se voltaria a chumbar o orçamento do Estado, o ainda deputado diz que a questão é ao contrário e que, por muito que o PCP fizesse, “o PS não haveria de encontrar destino diferente”, porque queria as eleições antecipadas. Para João Oliveira, depois dos resultados destas eleições, confirma-se que era precisamente este o objetivo que o Partido Socialista procurava: “O PS estava, verdadeiramente, à procura da maioria absoluta e utilizou o Orçamento do Estado como pretexto e fazendo de tudo para que ele não fosse aprovado.”

O Partido Comunista tem uma reunião marcada para a próxima terça-feira, dia 1 de fevereiro, na qual João Oliveira prevê um “balanço aprofundado da participação deste ato eleitoral”. Refere ainda que o “enraizamento do PCP e da CDU no povo português e junto dos trabalhadores” é a grande arma do partido para combater as dificuldades. E quanto ao seu próprio futuro, diz que continuará a intervir “da forma como o partido entender que pode ser mais útil”. Sobre a eventual sucessão a Jerónimo de Sousa, não tece quaisquer comentários.