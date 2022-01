PCP perde Santarém, Évora, um João e um António Filipe (e ainda fica sem PEV no Parlamento)

E é no distrito de Santarém que se localiza a freguesia do Couço, um histórico bastião de luta antifascista, que também saiu das mãos dos comunistas. Ponto de paragem obrigatória em todas as campanhas eleitorais da CDU, pela primeira vez o Couço saiu das mãos dos comunistas para a dos socialistas.

Ainda no mesmo distrito, na freguesia de Samora Correia, onde António Filipe fez o discurso mais duro da campanha comunista contra o fascismo e o Chega, os comunistas já estavam a antecipar um resultado semelhante ao que agora se confirma. Em 2019 a CDU ficou atrás do PS e do PSD com 12,51% (842) votos, tendo passado agora para o quarto lugar ultrapassado pelo Chega.

E é o Chega que efetivamente consegue crescer exponencialmente nessa freguesia. Dos 238 votos que o partido de André Ventura teve em 2019, passou agora aos 1.302. O PS manteve-se como a primeira força e o PSD também em segundo lugar.

No que diz respeito ao círculo eleitoral de Santarém os socialistas conquistaram mais um mandato que em 2019 e além da CDU também o Bloco de Esquerda perdeu a representatividade do Parlamento, conseguindo o Chega conquistar um mandato pela primeira vez.

Parte dos votos perdidos pelos comunistas e bloquistas pode ter fugido também para as mãos dos socialistas que conseguiram mais 13.034 que em 2019. Somando-se as perdas de BE e CDU dá um total de 14.937 pouco mais do que os socialistas conseguiram crescer.