Há cada vez mais clientes que vêem os SUV tradicionais como veículos com aspecto demasiado pesadão e volumoso, preferindo soluções mais dinâmicas e com ar mais ligeiro, ainda que apenas relativamente. Daí que tenham surgido os SUV coupé, destinados a satisfazer especificamente esta exigência, ainda que à custa de um menor espaço no habitáculo e na mala, como é o caso do novo Enyaq Coupé iV .

Face ao já conhecido Enyaq iV, o SUV eléctrico da Skoda, o agora introduzido Enyaq Coupé iV distingue-se por exibir um tejadilho com uma linha mais fluída, que descai suavemente rumo à traseira, que também é menos vertical do que a versão normal, optimizada para maximizar o volume interior. Com este argumento, similar ao utilizado pela Audi no Q4 Sportback e-tron e pela VW no ID.5, também eles concebidos sobre a plataforma MEB do grupo, o Enyaq Coupé melhora o coeficiente de penetração aerodinâmica de 0,257 para 0,234, o que se traduz numa maior economia em auto-estrada e, por tabela, numa autonomia superior. A versão que é capaz de percorrer mais quilómetros com uma só carga, o Enyaq Coupé iV 80, anuncia 545 km – um incremento de 8 km face ao Enyaq standard, com a mesma bateria.

A versão RS tem um interior mais desportivo, onde surgem bancos mais envolventes 5 fotos

Ligeiramente mais comprido (4 mm), o tejadilho mais curvo do novo SUV obriga apenas a abrir mão de 15 litros na capacidade para bagagens (585 contra 570 dm3), restando saber se surge alguma limitação para a estatura de quem se senta atrás. O Enyaq Coupé iV será proposto entre nós com dois packs de bateria (62 e 82 kWh de capacidade bruta), além de quatro níveis de potência, dois com apenas um motor atrás e outros tantos com dois motores (um por eixo, para assegurar tracção integral).

Com a bateria mais pequena, que assegura uma capacidade útil de 58 kWh, e apenas um motor de 180 cv, o Skoda Enyaq Coupé iV 60 posiciona-se como a configuração mais acessível e reclama 411 km de autonomia. Depois surge o Enyaq Coupé iV 80, equipado com um motor de 204 cv, alimentado por um acumulador com 77 kWh úteis, que garante 545 km entre recargas. Este valor ultrapassa em cerca de 11 km a autonomia anunciada pela versão normal (não coupé) do SUV da Skoda.

São assim as versões menos desportivas do novo SUV coupé da Skoda 10 fotos

Com dois motores e tracção 4×4, a Skoda oferece o Enyaq Coupé iV 80X, com um total de 265 cv, bateria de 77 kWh e 496 km de autonomia, para o topo de gama do novo SUV coupé ser representado pela versão RS, a mais desportiva. Esta anuncia 299 cv (se a temperatura da bateria estiver entre 23 e 50ºC e o nível de carga for superior a 88%) e monta igualmente a bateria de 77 kWh, da qual retira a capacidade de percorrer 490 km até acabar a carga. É também o Enyaq Coupé RS o único que está limitado a 180 km/h, pois os restantes Enyaq ficam-se pelos 160 km/h, sendo ainda aquele que consegue ir de 0 a 100 km/h em 6,5 segundos. O SUV coupé RS é o único a montar de série a Crystal Face, a grelha iluminada da Skoda.

Este é o interior das versões não RS do Skoda Enyaq Coupé iV 7 fotos

Ainda não há preços definidos para o novo Enyaq Coupé iV, com a Skoda a prever a sua chegada ao nosso mercado por volta do final de Maio, por um valor ligeiramente superior ao Enyaq “convencional”, em igualdade de mecânica e acabamentos.