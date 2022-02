Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Na sequência do ataque informático à Vodafone, a Polícia Judiciária disse esta terça-feira, em conferência de imprensa, que “não é possível, de forma muito concreta, dizer o que está subjacente”. Carlos Cabreiro, diretor do departamento de cibersegurança da Judiciária garante que a Vodafone foi o único alvo e revelou que estão a trabalhar com os Serviços de Segurança Interna (Secretas).

A Polícia Judiciária está ainda “a apurar se alguma informação confidencial ou dados pessoais foram expostos”, sendo este um dos objetivos da investigação ao ciberataque à empresa que tem cerca de quatro milhões de clientes.

“Estamos a falar exclusivamente de um crime informático que uma operadora de comunicações foi vítima”, adiantou Carlos Cabreiro, afastando rumores sobre outro tipo de crimes.

“Assumimos que a PJ está em estreita colaboração com parceiros internacionais. Estes ciberataques estão a acontecer com alguma regularidade em todo o mundo”.