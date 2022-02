Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

(em atualização)

Bancos, INEM, corporações de bombeiros, unidades de saúde como a CUF Sintra, mas também alguns multibancos do país, e ainda o Instituto Português do Mar e da Atmosfera foram alguns dos serviços afetados na sequência do ataque cibernético de que foi alvo a Vodafone Portugal na noite de segunda-feira, 7 de fevereiro. Em conferência de imprensa, Mário Vaz, presidente da Vodafone Portugal explicou que a empresa está a “refazer” tudo aquilo que foi desfeito.

“Acreditamos que conseguiremos hoje, durante a tarde, recuperar os nossos serviços de dados móveis (4G). Mas com elevado grau de incerteza”, porque “são muitos elementos que estão a ser reconstruidos”. Cerca de 4 milhões de clientes foram afetados, ainda que não exista indícios temos de que os “dados de clientes tenham sido acedidos e/ou comprometidos”.

Bancos e rede Multibanco

“Alguns bancos não estão a conseguir disponibilizar o canal para envio de SMS”, disse esta terça-feira de manhã Mário Vaz, em conferência de imprensa.

O ataque afetou também os ATM da rede Multibanco que estava indisponível até às 00h de segunda-feira, altura em que foi reposto o serviço de dados 3G. Mário Vaz explicou que a rede de ATM da SIBS (dona da marca Multibanco) está suportada na rede da Vodafone. “Alguns dos ATM, como têm rede de interligação à rede móvel de dados, estiveram indisponíveis até perto da meia-noite, até ligarmos os dados em 3G”, acrescentou.

A SIBS admitiu entretanto ter reportado “alguma instabilidade pontual” nos seus serviços desde segunda-feira à noite, ainda que “a generalidade continue a funcionar”.

“A SIBS informa que desde segunda-feira, dia 7 de fevereiro de 2022, pelas 21h50 horas, um constrangimento no fornecimento de parte das comunicações de suporte aos seus serviços deu origem a que, em alguns casos, se pudesse manifestar alguma instabilidade pontual”, referiu. “Salienta-se, no entanto, que até ao momento a generalidade dos serviços prestados pela SIBS continua a funcionar e a verificar os níveis de utilização habitual”, acrescentou.

INEM

Ao Observador, fonte conhecedora da linha 112, assegurou existirem dificuldades na resposta de emergência médica devido a problemas em duas linhas essenciais. Durante toda a noite sentiram-se dificuldades na linha de acionamento — através da qual os Centros de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) pedem meios para uma ocorrência depois de ter recebido um alerta via 112 –, assim como na chamada linha verde, através da qual os bombeiros mobilizados para o local transmitem os dados ao CODU e recebem indicação sobre o que fazer. As dificuldades têm-se sentido nos centros do Porto, mas também de Lisboa, Coimbra e Faro, sabe o Observador.

À rádio Observador, o Sindicato dos Técnicos de Emergência Hospitalar denunciou que o ataque informático comprometeu seriamente os serviços de dados móveis do INEM. Rui Lázaro acrescentou ainda que nem todos os problemas são ao nível das chamadas, dado que o instituto tem um protocolo previsto para falhas nas comunicações de voz, mas o mesmo não acontece para os dados.

Ainda assim, o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) garantiu esta terça-feira que “todas as chamadas de emergência transferidas pelas Centrais 112, geridas pela Polícia de Segurança Pública, para os Centros de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) do INEM sempre estiveram asseguradas a 100%” e que não se verificaram “qualquer situação anómala”.

Em comunicado enviado às redações, INEM diz que ativou “no imediato” o plano de contingência, “privilegiando o acionamento através da rede SIRESP e recorrendo aos sistemas redundantes de que dispõe em termos de telecomunicações móveis”, garantindo que esteve sempre em funcionamento o Sistema Integrado de Emergência Médica.

Bombeiros

Em declarações à agência Lusa, o comandante dos bombeiros de Bragança, Carlos Martins, disse esta terça-feira que a corporação tem estado sem comunicações, devido às falhas na rede Vodafone. Algo que foi admitido pelo CEO da Vodafone Portugal. Em conferência de imprensa, Mário Vaz assumiu que entre os clientes afetados estavam também bombeiros e INEM.

Já depois desse relatos, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) veio esclarecer à mesma agência, que as comunicações operacionais estão a funcionar de forma total, adiantando que as associações de bombeiros “têm a rede de comunicações SIRESP – Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal e, ou, em alternativa, a Rede Operacional de Bombeiros (ROB), que permite garantir a sustentação e o desenvolvimento das operações de socorro que possam vir a ser necessárias desenvolver nos mais variados cenários, garantindo assim as comunicações”.

IPO Lisboa

O Observador sabe ainda que, na área da Saúde, algumas unidades também sentiram as limitações de rede. O IPO Lisboa, por exemplo, está com dificuldades em fazer chamadas para doentes no exterior, seja através do telefone fixo, quer através do sistema “bip”. O contacto com os doentes só é possível através de email, sendo que não existem alternativas para contactos mais urgente. Embora os doentes consigam ligar para o IPO, este não consegue ligar para os doentes que acompanha.

Bicicletas EMEL

Em nota enviada à imprensa, a EMEL informa igualmente que, na sequência de “problemas inesperados na configuração das comunicações de dados entre as estações e o sistema GIRA”, a abertura das estações nas freguesias do Lumiar e Olivais só acontecerá na quinta-feira, dia 10 de fevereiro.

A EMEL previa abrir esta terça-feira três estações da Rede de Bicicletas Partilhadas GIRA, uma na Freguesia do Lumiar e duas na Freguesia dos Olivais.