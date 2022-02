Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

(Artigo em atualização)

O Ministério Público vai anunciar esta terça-feira se quer que Ricardo Salgado seja condenado por três crimes de abuso de confiança no processo extraído da Operação Marquês. Também a defesa do antigo presidente do BES deverá explicar em alegações finais porque é que Salgado não deverá ser condenado, sendo que um dos argumentos que tem invocado é o da saúde.

Ricardo Salgado chegou à fase de instrução do caso Marquês sem a pedir e acusado de 21 crimes, entre os quais corrupção ativa, branqueamento de capitais, falsificação de documento e fraude fiscal qualificada. Mas o juiz Ivo Rosa, decidiu levá-lo a julgamento apenas por três crimes de abuso de confiança e num processo autónomo do de José Sócrates e do empresário Santos Silva.

O juiz de instrução considerou haver provas suficientes que indicam que a sociedade offshore Espírito Santo (ES) Enterprises, o chamado “saco azul do BES”, com várias contas bancárias no Banque Privée Espírito Santo, na Suíça, era “controlada pelo arguido Ricardo Salgado e utilizada pelo mesmo para movimentar fundos e realizar pagamentos sem que a sua origem, destino e justificação fosse revelada”.

Outro dos crimes de abuso de confiança de que é acusado refere-se às várias transferências para o ex-líder da PT Henrique Granadeiro — que terá transferido depois 4 milhões de euros para uma conta no banco Lombard Odier aberta em nome de uma sociedade offshore chamada Begolino (que pertence a Ricardo Salgado e à sua mulher).

Crimes estes que, na ótica dos advogados que defendem Salgado, caem por terra a partir do momento em que na própria pronúncia da Operação Marquês, que deu origem a este processo autónomo, há uma absolvição do crime de abuso de confiança dos 2,75 milhões de euros do qual Salgado se teria apropriado através do empresário Hélder Bataglia, por terem sido considerados um empréstimo pessoal de Salgado.

Durante este julgamento a defesa de Salgado já tentou o levantamento do arresto de bens à ordem do megaprocesso BES para pagar cerca de 10 milhões de euros de dívida e livrar-se de uma pena, o que foi recusado. Também tentou mostrar que Salgado sofre de Alzheimer, não tendo neste momento grande consciência dos processos que enfrenta.