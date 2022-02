Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Câmara Municipal de Ponte de Lima está desde a manhã desta quarta-feira a ser alvo de buscas por parte da Polícia Judiciária. Em causa estarão suspeitas de favorecimento pessoal, está a avançar a RTP, que entrevistou no local o presidente da autarquia, Vasco Ferraz, eleito pelo CDS.

À reportagem daquele canal, o autarca confirmou que os inspetores e as duas procuradoras do Ministério Público no local passaram as últimas horas a inspecionar documentos relacionados com a realização de obras, a atribuição de subsídios para as festas do concelho, as Feiras Nobres, e até com a área da ação social da autarquia.

“Foi feito um pedido de despesas para aquisição de eletrodomésticos na habitação social”, especificou Vasco Ferraz, que já antes tinha garantido não lhe terem sido avançados quaisquer pormenores sobre a investigação. E recusou, pelo menos para já, ser visado no processo.

“Imagino que sejam suspeitas infundadas de situações políticas do passado”, disse o autarca. Os eventos em questão dirão respeito a queixas registadas contra o anterior executivo, a que o atual presidente da Câmara também pertencia, como vereador das obras particulares e urbanismo.

De acordo com a RTP, no âmbito do mesmo processo, também terão sido feitas buscas em empresas relacionadas com a autarquia e casas de empresários.