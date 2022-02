Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O jovem suspeito de tentativa de ataque à Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (FCUL) vai ficar em prisão preventiva, avança a CNN, que diz que a juíza de instrução validou a indiciação por terrorismo.

Esta foi a medida de coação aplicada ao rapaz de 18 anos, que tinha planeado para o dia de hoje um ataque, com recurso a armas brancas e explosivos, na FCUL. Ainda de acordo com a CNN, o jovem remeteu-se ao silêncio e não prestou declarações em tribunal, durante as duas horas e meia de inquérito.

A juíza considerou que a prisão preventiva se justificava devido ao elevado risco de perturbação da tranquilidade pública, de continuação da atividade criminosa, e também devido à posse de armas proibidas.

O estudante vai agora ficar no Estabelecimento Prisional de Lisboa.