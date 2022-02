Ronaldo leva seis jogos sem marcar e aproxima-se do pior jejum da carreira. E o Manchester United continua sem ganhar

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Seis jogos. Depois de não ter marcado a meio da semana contra o Burnley e de ter voltado a não marcar este sábado contra o Southampton, Cristiano Ronaldo completou seis jogos seguidos sem apontar qualquer golo e aproximou-se do pior registo da carreira, em 2010 e ainda no Real Madrid, quando esteve sete partidas sem marcar. Se é certo que o mau momento de forma do internacional português não é a justificação para o mau momento de forma do próprio Manchester United, também é certo que um fator não pode ser totalmente dissociado do outro — e Ralf Rangnick, o treinador dos red devils, era o primeiro a saber isso mesmo.

“É óbvio que ele devia marcar mais golos, porque estamos a criar oportunidades para isso. Mas não é apenas um problema com o Cristiano, também está a acontecer com outros jogadores. Não estamos a definir as jogadas como deveríamos. Se tivermos em conta as oportunidades que temos criado… Há que melhorar nos próximos jogos”, disse Rangnick na antecâmara da receção ao Southampton em Old Trafford. Este sábado, o Manchester United procurava voltar às vitórias depois da eliminação da Taça de Inglaterra contra o Middlesbrough e do empate frente ao Burnley e precisava dos três pontos para voltar a entrar na zona de apuramento para a Liga dos Campeões.

Ora, mesmo sem golos e mesmo com os comentários de Ralf Rangnick, Cristiano Ronaldo continua a ser, inevitavelmente, o tema da semana do Manchester United: por, alegadamente, já estar a pensar em sair no final da época; porque Cristianinho, o filho mais velho, foi apresentado como jogador da formação dos red devils e vai atuar com o ‘7’ nas costas; e até porque David De Gea, em entrevista ao El País, não conseguiu esconder a importância que Ronaldo ainda tem no balneário.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“Só de o ver a entrar pela porta dá logo vontade de fazer as coisas bem. Ele cuida bem de si próprio, trabalha arduamente, é muito exigente consigo próprio. Penso que está um pouco mais calmo do que antes mas é uma máquina. E isso é bom para todos os jovens”, disse o guarda-redes espanhol. De Gea, assim como Cristiano Ronaldo, era titular este sábado contra o Southampton; Bruno Fernandes, Rashford e Jadon Sancho apareciam nas costas do avançado português e Pogba e McTominay eram os responsáveis pelo meio-campo, com Diogo Dalot a aparecer no onze inicial na direita da defesa.