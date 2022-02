Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Se bem que ainda sejam apenas protótipos, as primeiras unidades do Grenadier que começaram a ser produzidas na fábrica de Hambach visam, sobretudo, certificar a qualidade do sistema de produção proporcionada pelas instalações que a Ineos adquiriu à Daimler.

Até aqui, era desta fábrica que saíam os Smart Fortwo, uma vez que os Forfour eram produzidos pela Renault na fábrica do Twingo. Hambach está localizada em França, próximo da fronteira com a Alemanha e, segundo o construtor, a apenas 200 km da base operacional da Ineos Automotive em Estugarda, apesar de estarmos perante um fabricante britânico.

Antes da Ineos comprar a linha de produção da Daimler, esteve previsto que algumas peças que compõem o jipe seriam produzidas em Portugal, estratégia que entretanto foi abandonada com a aquisição da fábrica de Hambach, em vias de ser abandonada por a produção da Smart se ter deslocado para a China. Uma vez todas as arestas limadas e aprovada a qualidade do Grenadier, a Ineos espera arrancar com a produção em série em Julho.

O fabricante de jipes tem no Grenadier o seu primeiro produto, um modelo 4×4 que promete grande capacidade fora de estrada, em linha com a filosofia do antigo Land Rover Defender. Hambach foi adquirida em 2021 e a Ineos investiu aí 50 milhões de euros, beneficiando dos 470 milhões de euros que a Daimler despendeu em 2019 para renovar a linha de montagem.

Adaptar a fábrica da produção do pequeno Fortwo para o grande Grenadier exigiu 12 meses de trabalhos. As primeiras 130 unidades agora fabricadas, não destinadas à comercialização, permitiram testar a concepção do jipe, bem como a automação da linha de fabrico. Lá fora estão os 15.000 clientes que reservaram o modelo e que, em breve, poderão formalizar as encomendas. Os preços e as especificações técnicas serão anunciados em Abril.