O Grenadier assume-se como um jipe convencional e robusto, visando ocupar o lugar deixado vago pelo antigo Defender, quando a Land Rover optou por o civilizar e fazer evoluir para um jipe mais moderno, sofisticado e, sem abrir mão da proverbial capacidade de rodar fora de estrada, tornou-o igualmente eficaz e confortável dentro dela. O Grenadier tem ainda a curiosidade de ser um produto britânico, que esteve para ter algumas das suas peças produzidas em Portugal, antes da marca aproveitar a oportunidade e adquirir a antiga fábrica da Smart em França.

Concebido sobre um chassi tradicional de travessas e longarinas, o Grenadier é um veículo que privilegia a robustez em vez do conforto ou do comportamento eficiente. Além do chassi de longarinas, com a carroçaria aparafusada, o novo jipe inglês monta eixos rígidos à frente e atrás. Mais uma vez, uma solução que não se dá muito bem em asfalto, mas que é o ideal para pisos duros e difíceis, à semelhança do que acontecia com o antigo Defender. Estas opções explicam ainda o peso elevado, que oscila entre 2644 e 2811 kg, sem condutor a bordo.

O interior do Grenadier, que vai estar disponível em várias versões, com 2 ou 5 lugares 6 fotos

Como mecânicas, o Grenadier recorre a motores BMW a gasolina e a gasóleo, sempre com seis cilindros em linha associados a caixas automáticas convencionais da ZF, com conversor de binário e oito velocidades. A gasolina surge o 3.0 sobrealimentado com 286 cv e 450 Nm, constante entre as 1750 e 4000 rpm, para a opção turbodiesel ser servida pelo 3.0 turbo com 249 cv e 550 Nm, entre as 1250 e 3000 rpm. E é aqui que surge uma evolução notável face ao antigo Defender, uma vez que a potência superior permite à versão diesel alcançar 160 km/h de velocidade máxima e chegar aos 100 km/h ao fim de apenas 9,9 segundos, enquanto a alternativa a gasolina mantém a velocidade máxima, mas ultrapassa a barreira dos 100 km/h em somente 8,6 segundos. Isto apesar de consumos anunciados de 10,1 l/100 km para o primeiro e 12,9 l/km para o segundo.

No arranque, o Grenadier será proposto com uma carroçaria de cinco portas e dois ou cinco lugares, para posteriormente surgir uma versão pick-up. O interior parece espaçoso, evoluindo ainda em refinamento, mas não se aproxima dos SUV modernos com estas dimensões. O espaço entre os assentos da frente continua a parecer muito generoso, para alojar a transmissão, com os bancos e o volante darem a sensação de estarem muito próximo da porta. A transmissão é igualmente mais sofisticada, sendo 4×4 permanente com redutoras e a capacidade de bloquear os três diferenciais (dianteiro, central e traseiro), de forma a garantir a máxima tracção em condições mais difíceis ou em trial. O potencial para TT fica assegurado por 35,5º de ângulo de ataque, 28,2º ventral e 36,1º de saída, além de uma altura ao solo de 26,4 cm e a capacidade de passagens a vau de 80 cm.

O Grenadier estará disponível para encomenda a partir de 18 de Maio (contra um depósito reembolsável de 2500€), por preços que começam nos 61.990€. A configuração é realizada online, com o cliente a ser então informado onde são os concessionários mais próximos, reservando o local onde pretende levantar o jipe. À versão mais simples, denominada Utility Wagon, com dois ou cinco lugares, o Grenadier vai juntar as mais sofisticadas e dispendiosas Station Wagon Trialmaster Edition e Fieldmaster Edition.