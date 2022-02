Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O Presidente russo, Vladimir Putin, vai assistir pessoalmente a exercícios militares das forças nucleares do país este sábado. A notícia foi avançada pela agência de notícias russa Interfax, que diz que o exercício envolverá algumas “forças estratégicas”.

O ministério da Defesa russo confirmou entretanto que os exercícios irão incluir lançamentos de mísseis balísticos e de cruzeiro. “Vão incluir forças e material das Forças Aeroespaciais, do Distrito Militar do Sul, das Forças de Mísseis Estratégicos, a Frota do Norte e a Frota do Mar Negro”, avançou o ministério. Os exercícios terão lugar no Distrito Militar do Sul, região que inclui toda a fronteira com a Ucrânia.

Estes são exercícios de rotina, que ocorrem habitualmente uma vez por ano. Contudo, a Rússia costuma conduzir estes exercícios nucleares no final do verão e agora decidiu antecipá-los. Irão começar precisamente no mesmo dia em que terminam os exercícios que estão a decorrer na Bielorrússia.

Esta sexta-feira, o Presidente bielorrusso, Alexander Lukashenko — que está de visita a Moscovo — anunciou que também vai assistir aos exercícios militares das tropas russas este sábado. Não especificou, porém, se estará com Putin na Rússia ou se irá supervisionar os exercícios conjuntos na Bielorrússia, que terminam exatamente nesse dia.

O Kremlin tentou justificar a realização destes exercícios dizendo que “não devem preocupar ninguém”, por terem sido comunicados pelos canais adequados. O porta-voz do governo russo, Dmitry Peskov, explicou ainda que Putin irá acompanhar os exercícios a partir de um “centro de situação”.

A decisão, contudo, deve fazer soar os alertas no Ocidente, que tem acusado a Rússia de estar a escalar a situação na fronteira na Ucrânia. Não apenas pela antecipação dos exercícios, mas porque envolvem a Frota do Mar Negro, habitualmente colocada na península da Crimeia, que foi tomada pelos russos à Ucrânia em 2014.