Escassas horas após as declarações de Vladimir Putin e a entrada em território ucraniano de tropas russas, há registos de edifícios bombardeados em várias cidades da Ucrânia, incluindo Kiev, a alvos militares mas também civis — na cidade de Chuhuiv, a cerca de 40 km de Kharkiv, por exemplo, foi atingido um complexo de apartamentos e feridos vários civis esta quinta-feira de manhã.

Segundo o assessor do Ministério do Interior ucraniano, Anton Gueraschenko, nas primeiras horas da invasão, morreram pelo menos oito pessoas. Às 7h em Portugal, mais duas horas naquele país, uma outra fonte do governo ucraniano já admitia a vários meios de comunicação americanos que o número de mortos e feridos já seria bem mais elevado: “Já haverá, provavelmente, centenas de vítimas”.

Ao longo da manhã, nas redes sociais e na imprensa internacional, têm-se multiplicado as fotografias e vídeos da invasão.

Minutes after President Vladimir Putin of Russia announced a military operation in eastern Ukraine, explosions were visible near the city of Kharkiv. By early Thursday morning, several Ukrainian cities were under attack. Follow updates on the invasion. https://t.co/DYJz87LmcM pic.twitter.com/o2FQHYrqsu — The New York Times (@nytimes) February 24, 2022

As imagens captadas pelos repórteres da CNN no local, dos tanques russos a cruzar as fronteiras ucranianas a partir da Bielorrússia, têm estado a ser partilhadas por utilizadores do Twitter.

Também há vídeos de confrontos entre forças, captados por civis, neste caso numa estrada nos arredores de Kharkiv.

Another surreal video: Fighting near Kharkiv, in the middle of civilian traffic pic.twitter.com/jhZVuN4MAx — Michael A. Horowitz (@michaelh992) February 24, 2022

Em Kiev foram inúmeras as pessoas que se refugiaram em estações de metro, logo às primeiras horas da manhã, numa tentativa de se abrigarem de eventuais ataques aéreos à capital ucraniana.

Nos arredores da principal cidade da Ucrânia, foi bombardeada uma unidade militar, estão a avançar várias fontes, incluindo o jornalista e editor de internacional do ZN.UA, Alexander Khrebet. Citando fontes do Serviço de Emergência ucraniano, Khrebet diz que várias pessoas foram vitimadas pelo ataque.

#Russia shelled a military unit on the territory of Kyiv, there are victims, according to the Service for Emergency Situations of #Ukraine. pic.twitter.com/pGYpqSDf1l — Alexander Khrebet/Олександр Хребет (@AlexKhrebet) February 24, 2022

Um pouco por todo o país, há filas e engarrafamentos para sair das grandes cidades e uma corridas aos multibancos e aos supermercados.