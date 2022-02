Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A NATO anunciou que vão ser ativados mais meios militares terrestres, aéreos e marítimos na ala leste do seu espaço de ação. O secretário-geral Jens Stoltenberg confirmou o reforço militar nos países da NATO vizinhos da Ucrânia, mas garantiu que não há tropas no interior país nem planos lá entrar.

A informação condiz com a adiantada pelo primeiro-ministro português, António Costa, em declarações prestadas pouco antes: “Que fique claro que a NATO não vai intervir na Ucrânia, apenas poderá levar a cabo de missões de dissuasão em países da NATO que fazem fronteira com a Ucrânia e Portugal vai participar nessas ações”, começou por dizer António Costa.

Jens Stoltenberg reiterou esta mensagem e garantiu que fará “tudo o que for necessário para se defender desta agressão”: “Todos os nossos aliados serão protegidos de qualquer ataque que possa acontecer. Vou ser claro, atacar um aliado da NATO é atacar a todos, a Rússia pagará um preço elevado” se o fizer.

Os 30 Estados-membro da NATO, a Finlândia e a Suécia (que não fazem parte da organização) vão reunir-se virtualmente na sexta-feira para debater os próximos passos da atuação da aliança após a invasão da Ucrânia pela Rússia. Jens Stoltenberg não adiantou quem representaria cada país na reunião, embora nos últimos dias essa responsabilidade tenha sido assumida pelos ministros dos Negócios Estrangeiros.

Um comunicado lançado entretanto pela NATO confirma o reforço da presença militar nos aliados a leste. É uma reação “ao ataque horripilante à Ucrânia”, que simboliza “uma ameaça séria à segurança euroatlântica” e que trará “consequências geoestratégicas”. O documento garante que a NATO “continuará a adotar todas as medidas necessárias para garantir a segurança e defesa dos seus aliados”.

Jens Stoltenberg alertou que “a paz no nosso continente foi abalada” com um ataque no coração da Europa que “pensávamos pertencer à História”, colocando em xeque a segurança de toda a região: “Este é um ato de guerra brutal”, considerou o secretário-geral da NATO, manifestando ” solidariedade com o corajoso povo da Ucrânia”. “Vai ser uma nova realidade, uma nova Europa”, anteviu.

Ameaçando a Rússia com um “elevado preço económico e político”, o secretário-geral apelou a Vladimir Putin para “voltar atrás no caminho de violência e agressão que escolheu” e a “assumir total responsabilidade pelas consequências das suas ações”. Contrariando a versão do presidente Putin, que disse que a NATO nunca abriu portas à Rússia, Jens Stoltenberg afirmou que a organização convidou o país “repetidamente” para conversações, mas sem sucesso. “Foi a Rússia, e só a Rússia, que escolheu esta intensificação”, concluiu.