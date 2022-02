Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O esperado confirmou-se. Durante esta madrugada, as tropas russas iniciaram a invasão da Ucrânia, com relatos de explosões em várias zonas do país. Fica aqui um ponto da situação do conflito, enquanto continuamos a acompanhar os desenvolvimentos, minuto a minuto, no nosso liveblog que pode encontrar neste link.

O presidente russo, Vladimir Putin, ordenou uma “operação militar especializada” na região de Donbass, onde ficam as cidades separatistas de Donetsk e Lugansk. Pouco depois, ouviam-se explosões na capital ucraniana e na cidade portuária de Mariupol. Ao longo das horas seguintes, vários repórteres no local foram dando conta de explosões e sirenes de aviso de bombardeio um pouco por toda a Ucrânia — incluindo em Lviv, a poucos quilómetros da Polónia, para onde os EUA mudaram a sua embaixada.

A Ucrânia começou por confirmar o ataque e falou de uma “invasão em grande escala”, com as tropas a entrarem via Bielorrúsia e também pela península da Crimeia, segundo confirmação oficial que chegou horas mais tarde. O presidente ucraniano introduziu a lei marcial no país e os cidadãos foram aconselhados por Zelensky a não sair de casa e a manterem a calma. Fontes oficiais confirmaram que cinco aviões russos foram abatidos.

Seguiram-se condenações da comunidade internacional, com os principais líderes do mundo ocidental a prometerem uma resposta severa à agressão da Rússia e com várias reuniões de emergência a ser convocadas, incluindo o Conselho Superior de Defesa Nacional em Portugal. Os países da NATO mantêm-se em conversações. Joe Biden irá reunir-se com os líderes do G7.

