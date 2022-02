Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Rússia parece estar a tentar reunir aliados na comunidade internacional para lutar na Ucrânia. O Kremlin pediu ajuda ao Cazaquistão, um dos países com melhores relações com Moscovo e um dos seus vizinhos, para que enviasse tropas para o território ucraniano. De acordo com um oficial ouvido pela NBC, o país da Ásia Central rejeitou o pedido de Vladimir Putin.

O Cazaquistão não só recusou enviar tropas para a Ucrânia, como também decidiu rejeitar o pedido da Rússia para reconhecer as repúblicas populares de Donetsk e Lugansk enquanto Estados independentes.

Além de países como a Bielorrússia, Cuba ou Venezuela — que já demonstraram publicamente o apoio a Putin, embora não enviando tropas — a maioria da comunidade internacional não apoia a invasão russa à Ucrânia. O Cazaquistão juntou-se, este sábado, a esta lista.

Aliás, no Conselho de Segurança das Nações Unidas, a Rússia sofreu uma vitória com sabor amargo. Apesar de a moção contra a invasão da Ucrânia tenha sido rejeitada, a China absteve-se na condenação ao ataque do Kremlin a Kiev.

Ainda segundo a NBC, os EUA já reagiram à decisão do Cazaquistão. O Conselho de Segurança Nacional norte-americano saudou o anúncio do país “em não reconhecer” as repúblicas populares de Donetsk e Lugansk, assim como elogiou a recusa cazaque em “enviar tropas para se juntarem à guerra de Putin na Ucrânia”.