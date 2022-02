Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

No dia em que as delegações ucraniana e russa estão sentadas à mesa das negociações na fronteira com a Bielorrússia, o cenário encontrado nas imagens repete-se: há destruição e ruínas (cada vez mais notória), um controlo policial forte, e o desespero dos ucranianos. Os que permanecem nas cidades da Ucrânia, que estão debaixo de fogo, compram comida e outros mantimentos nos supermercados, mas há quem ainda tente fugir. As estações de comboios estão, contudo, transformadas num caos, como relatam os enviados especiais do Observador.

A polícia ucraniana ajuda a retirar as crianças dos aglomerados de pessoas que tentam entrar na plataforma para apanhar o comboio em direção à Polónia. #lviv pic.twitter.com/kwpm6klbIY — João Porfírio (@porfiriojoao1) February 28, 2022

A estação de comboios de Lviv está um autêntico caos. As pessoas estão presas nas escadas que dão acesso às plataformas dos comboios e só passam mulheres com crianças.#lviv pic.twitter.com/EKXz0uauEg — João Porfírio (@porfiriojoao1) February 28, 2022

Registaram-se ataques com mísseis por toda a Ucrânia durante a noite, incluindo em Kiev, Zhytomyr, Zaporizhzhia, Chernihiv e Kharkiv. Apesar da ofensiva russa, Kiev continua nas mãos dos ucranianos, informou o Ministério da Defesa em comunicado.