Zelensky acusa Rússia de ataque "deliberado" contra civis, pedindo a atuação do Tribunal Penal Internacional

Volodymyr Zelensky acusou esta segunda-feira a Rússia de atingir civis de forma “deliberada”, atirando mísseis em Kharkiv, “uma cidade pacífica” com “áreas residenciais pacíficas” e sem instalações militares. Para o Presidente ucraniano, esta ação é “claramente um crime de guerra”.

“Deve haver um tribunal internacional [para julgar] este crime. Isto é uma violação de todas as convenções”, disse o chefe de Estado ucraniano num discurso ao país, revelando que, em cinco dias de invasão, o território ucraniano foi atingido por 56 ataques de mísseis, tendo sido disparados 113 mísseis de cruzeiro.

Para Zelensky, um Estado que comete crimes de guerra contra civis não “pode ser membro do Conselho de Segurança”. “Um Estado destes não pode ter acesso a todos os portos, canais e aeroportos no mundo.” O Presidente ucraniano sinalizou também que um “exército malvado com mísseis, bombas e artilharia deve ser parado imediatamente” e “destruído economicamente”.