A guerra entre a Rússia e a Ucrânia, desencadeada pela invasão russa do território ucraniano na última quinta-feira, entrou esta quarta-feira no sétimo dia de conflito armado. A informação sobre o que se está a passar no leste da Europa está a ser atualizada ao minuto no liveblog do Observador e a ser retratada ao detalhe pelos enviados especiais à Ucrânia, Cátia Bruno e João Porfírio.

Aqui fica um resumo do que se está a passar ao longo deste sexto dia de confrontos. Após dias de bombardeamentos, tropas russas entram em Kharkiv, segunda cidade da Ucrânia O que aconteceu durante a noite?

Após vários dias a cercar e a atacar a cidade com bombardeamentos, as tropas russas entraram em Kharkiv , a segunda maior cidade da Ucrânia, e lutam atualmente pelo seu controlo. A tentativa de tomada da cidade acontece um dia depois de os russos terem bombardeado a praça central de Kharkiv e provocado a morte a pelo menos 18 pessoas. Esta manhã, o presidente da câmara de Kharkiv disse que a cidade continua sob controlo ucraniano após uma noite intensa de combates que causou 21 mortes e mais de uma centena de feridos.

, a segunda maior cidade da Ucrânia, e lutam atualmente pelo seu controlo. A tentativa de tomada da cidade acontece um dia depois de os russos terem bombardeado a praça central de Kharkiv e provocado a morte a pelo menos 18 pessoas. Esta manhã, o presidente da câmara de Kharkiv disse que a cidade continua sob controlo ucraniano após uma noite intensa de combates que causou 21 mortes e mais de uma centena de feridos. Os russos já controlam a cidade de Kherson, uma importante cidade portuária no Mar Negro , no sul da Ucrânia. Segundo as autoridades ucranianas, as tropas russas tomaram controlo do porto e da estação de comboios da cidade e já instalaram checkpoints em torno dos vários acessos a Kherson. Também a cidade de Mariupol, no sul da Ucrânia, está cercada pelos russos.

, no sul da Ucrânia. Segundo as autoridades ucranianas, as tropas russas tomaram controlo do porto e da estação de comboios da cidade e já instalaram checkpoints em torno dos vários acessos a Kherson. Também a cidade de Mariupol, no sul da Ucrânia, está cercada pelos russos. A capital, Kiev, continua sob domínio ucraniano , mas Moscovo tem forças militares a dirigirem-se em peso para a região com o objetivo de cercar a cidade e tomar o controlo do regime. Governos de todo o mundo têm repetido apelos aos seus cidadãos para que abandonem imediatamente Kiev enquanto é possível fazê-lo, uma vez que reina a incerteza quanto ao futuro mais próximo da capital ucraniana.

, mas Moscovo tem forças militares a dirigirem-se em peso para a região com o objetivo de cercar a cidade e tomar o controlo do regime. Governos de todo o mundo têm repetido apelos aos seus cidadãos para que abandonem imediatamente Kiev enquanto é possível fazê-lo, uma vez que reina a incerteza quanto ao futuro mais próximo da capital ucraniana. Numa semana, a guerra já criou 660 mil refugiados . É este o número de pessoas que já fugiram da Ucrânia nos últimos seis dias, de acordo com as Nações Unidas.

. É este o número de pessoas que já fugiram da Ucrânia nos últimos seis dias, de acordo com as Nações Unidas. Os números não são coincidentes, mas apontam já para uma realidade negra. Segundo as autoridades ucranianas, o conflito já causou a morte a mais de 350 civis, incluindo 14 crianças . Os dados validados pela ONU apontam, por seu turno, para 136 civis mortos, dos quais 13 eram crianças.

. Os dados validados pela ONU apontam, por seu turno, para 136 civis mortos, dos quais 13 eram crianças. O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, fez o seu primeiro discurso anual do Estado da União . No Capitólio de Washington, com a embaixadora da Ucrânia nos EUA como convidada de honra, Joe Biden afirmou que Vladimir Putin vai ter de pagar “o preço pelos seus atos de agressão”, anunciou o encerramento do espaço aéreo americano aos aviões russos e garantiu: “Putin está mais isolado do mundo do que alguma vez esteve.”

. No Capitólio de Washington, com a embaixadora da Ucrânia nos EUA como convidada de honra, Joe Biden afirmou que Vladimir Putin vai ter de pagar “o preço pelos seus atos de agressão”, anunciou o encerramento do espaço aéreo americano aos aviões russos e garantiu: “Putin está mais isolado do mundo do que alguma vez esteve.” Se parte desse isolamento da Rússia tem origem nas sanções políticas e económicas impostas pelos estados, outra parte tem origem nas decisões empresariais. Esta noite, ficou a saber-se que a Boeing vai encerrar toda a sua atividade em Moscovo e deixará de prestar qualquer tipo de apoio técnico ou de manutenção às companhias aéreas russas que usam aeronaves da marca. Já a ExxonMobil, petrolífera norte-americana com um longo historial de relações com Moscovo, anunciou que vai deixar de investir na Rússia.

que usam aeronaves da marca. Já a ExxonMobil, petrolífera norte-americana com um longo historial de relações com Moscovo, anunciou que vai deixar de investir na Rússia. A Rússia está a tentar mitigar o impacto das sanções ocidentais na sua economia. A partir desta quarta-feira, passa a ser proibido sair da Rússia com mais de 10 mil dólares em dinheiro vivo em moeda estrangeira , de acordo com um decreto assinado por Vladimir Putin.

, de acordo com um decreto assinado por Vladimir Putin. A bolsa de Moscovo não vai abrir esta quarta-feira. É o terceiro dia consecutivo que os mercados não abrem na Rússia — depois de o início da invasão da Ucrânia ter levado a quedas abruptas na bolsa de Moscovo, na ordem dos 30%.