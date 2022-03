Os ministros dos Assuntos Internos da União Europeia (UE) chegaram esta quinta-feira a um “acordo histórico” para ativar, pela primeira vez, a diretiva que concede proteção temporária no bloco a refugiados, dirigida aos ucranianos que fogem da invasão russa.

“Decisão histórica no Conselho de Justiça e Assuntos Internos neste momento: a UE dará proteção temporária a quem foge da guerra na Ucrânia“, anunciou a comissária europeia da tutela, Ylva Johansson, numa publicação na rede social Twitter.

Historic decision in #JHA right now; the EU will give temporary protection to those fleeing the war in ???????? . The EU stands united to save lives! @GDarmanin

— Ylva Johansson (@YlvaJohansson) March 3, 2022