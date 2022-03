Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O Mercedes EQS é a aposta do construtor alemão para o segmento de eléctricos topo de gama, sendo fabricado na Alemanha, na mesma linha de produção que gera os Classe S com motores de combustão, que depois são enviados para mercados como o europeu e o norte-americano. A entidade a quem cabe garantir a fiabilidade e a segurança dos veículos comercializados nos EUA, a National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), detectou deficiências graves em alguns EQS e obrigou a Mercedes a fazer uma chamada às oficinas.

Segundo a NHTSA, faltam ligações à terra em algumas áreas do circuito, existindo ainda um conector eléctrico do aquecimento auxiliar que está deficientemente fixado. O regulador norte-americano chamou a atenção para o facto de as ligações à terra mal concebidas poderem provocar um incremento na resistência eléctrica do circuito e, devido à corrente aplicada, aumentarem o risco de incêndio.

A reparação só pode ser realizada na oficina, mas não deverá exigir uma intervenção demorada. Os clientes dos EUA serão informados por carta a enviar a 29 de Abril. Em relação aos clientes europeus, não sabemos ainda quando será partilhada a informação.

A Mercedes tem conhecimento deste problema desde Outubro, quando foram identificados os primeiros EQS defeituosos. Como o Mercedes EQS começou a ser fabricado há relativamente pouco tempo e a um ritmo reduzido, não são muitas as unidades envolvidas. Mas, segundo a imprensa norte-americana, o problema envolve os EQS 450, EQS 450+, EQS 580 4Matic e EQS 53 4Matic, ou seja, a totalidade da gama.

Este recall, de acordo com a imprensa americana, surge no seguimento de um outro, também relativo ao EQS, que permitia ao condutor continuar a ver televisão no ecrã central com o veículo em movimento, o que foi considerado perigoso pela NHTSA, num procedimento similar ao que aconteceu com a Tesla. Veja aqui o relatório da Consumer Reports.