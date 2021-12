Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Tesla é conhecida por disponibilizar a quem vai a bordo todos os sistemas de entretenimento, do Spotify a alguns dos mais conhecidos jogos de consola. É claro que, como o único ecrã a bordo, seria o display central dos modelos da marca que serviria para acompanhar a “jogatana”. A ideia parecia boa e tinha tudo para funcionar, caso o objectivo fosse entreter os passageiros durante as viagens. Sucede que se suspeitou que havia condutores que abusavam e, também eles, preferiam concentrar-se no jogo em vez de na estrada.

Confiando excessivamente no Autopilot, que na versão norte-americana é muito mais liberal do que na europeia, onde está limitado pelas imposições de segurança de Bruxelas, alguns condutores entregavam a condução do veículo ao sistema autónomo de Nível 2 (que deve apenas ser visto como uma ajuda à condução, mesmo se parece ser o melhor do mercado), e entretiam-se com os mais variados jogos. Pelo menos foi esta a suspeita da National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), o organismo governamental norte-americano responsável pela segurança rodoviária.

Denominado Passenger Play, este sistema da Tesla dividia o ecrã central ao meio, com o condutor a manter as informações de que necessita nos seus 50% do display, para os passageiros poderem jogar na sua metade, mas não antes de confirmar que são passageiros e não o condutor. Um compromisso demasiado frágil e, por isso mesmo, condenado a provocar problemas de segurança. A The Verge explicou como tudo funcionava:

De acordo com declarações dos responsáveis pela NHTSA ao The New York Times, “uma actualização do software fará com que o Passenger Play apenas fique disponível com o veículo parado, eliminando o risco”. Uma solução poderá passar pela montagem de um segundo ecrã para os passageiros que ocupam o assento traseiro e aí permitir os jogos. Resta saber qual a posição da NHTSA face a outros veículos que disponibilizam um terceiro ecrã no tablier para, por exemplo, ver filmes. De recordar que tudo começou com uma queixa de um cliente, Vince Patton, que descobriu que era possível jogar enquanto conduzia o seu Tesla: