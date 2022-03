Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Um homem nos Estados Unidos da América foi condenado a três anos de prisão por usar 57 mil dólares — cerca de 52 mil euros — de ajudas do Estado à pandemia de Covid-19 para comprar uma carta rara da franquia Pókemon.

Acusado de mentir em relação ao número de empregados e sobre as receitas da sua empresa de “serviços de entretenimento”, segundo a Associated Press, o homem, do Estado da Geórgia, conseguiu uma ajuda de custo de 85 mil dólares, cerca de 78 mil euros, e usou a maioria do dinheiro para comprar uma carta rara do personagem “Charizard”.

O homem, de 31 anos, declarou-se culpado em outubro, e, além da pena que lhe foi atribuída, aceitou desfazer-se da carta, não sendo claro se a receita seria revertida a favor do Estado ou se o negócio que lhe custou três anos de prisão foi entretanto cancelado.

As cartas de Pókemon mais raras, desejadas por vários colecionadores da franquia, assim como jogos de vídeo e outros itens colecionáveis, podem ascender a milhares de dólares no mercado.