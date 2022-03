Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O Presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, poderá ter cedido o controlo das tropas do país à Rússia, segundo acredita a líder da oposição bielorrussa, Sviatlana Tsikhanouskaya.

Parece-nos que Lukashenko já não está a controlar os nossos militares, a única coisa que controla é a repressão contra o povo bielorrusso. Vemos sinais da ocupação militar na Bielorrússia”, explicou Sviatlana Tsikhanouskaya numa entrevista ao The Guardian.

A oposição tem tentado, segundo a mesma, dissuadir as tropas bielorrussas de lutarem na Ucrânia, e apela aos soldados bielorrussos que se recusem a lutar, ou que ‘mudem de lado’ caso se encontrem em território ucraniano. “Temos tentado persuadir as tropas bielorrussas de participarem. Temos estado a comunicar com as mães dos soldados, e tentado persuadi-las a não deixarem os seus filhos irem para esta guerra.”

Nas semanas que antecederam a invasão da Ucrânia, a Rússia deslocou cerca de 30.000 militares para a Bielorrússia para “treinos militares“. Quatro dias depois da invasão, a neutralidade constitucional do país — adquirida após a Guerra Fria — foi revogada por Lukashenko, através de um referendo, permitindo agora à Bielorrússia ter militares russos destacados de forma permanente no país, além de armas nucleares russas, removidas da Bielorrússia no fim da União Soviética.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“Se Putin quisesse tomar controlo de todo o território da Bielorrússia amanhã, ele podia fazê-lo”, afirmou Sviatlana Tsikhanouskaya. “Lukashenko é uma marioneta. Putin controla o país através dele.”

A luta da oposição bielorrussa, segundo a líder, ganhou agora duas frentes: por um lado, continuar a mudar pela mudança interna do regime de Alexander Lukashenko, e, por outro lado, manter uma forte oposição, através da mobilização da sociedade civil, contra a guerra na Ucrânia.

Tanto a Ucrânia como a Bielorrússia, para Sviatlana Tsikhanouskaya, fazem parte do “desejo imperialista de Putin”, pelo que a líder da oposição quer que os países do ocidente vejam os dois países da ex-União Soviética como estrategicamente interligados. “A intenção do Kremlin é fazer com que os países da ex-União Soviética voltem a ser um só império gigante.”

Não sabemos que tipo de acordo Lukashenko tem com o Kremlin. Mas será uma realidade diferente para a Bielorrússia. Não quero imaginar as consequências caso a Ucrânia caia, será um desastre não só para a Ucrânia e para a Bielorrússia, mas para o mundo democrático. Vai desatar as mãos do Kremlin no futuro”, explicou.

Tendo crescido — e sofrido — numa região da Bielorrússia impactada, em 1986 pelo desastre de Chernobyl, Sviatlana Tsikhanouskaya falou das más memórias que lhe trouxe o ataque à central nuclear de Zaporíjia.

“Para mim, pessoalmente, é horrível. Quando soube [do ataque] comecei a rezar. Nós ainda nos lembramos de Chernobyl. Não pode ser repetido na nossa região, mas parece que na sua ânsia de poder, o Kremlin não presta muita atenção ao sofrimento das pessoas”, concluiu a líder da oposição bielorrussa.