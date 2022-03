Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A invasão Rússia à Ucrânia começou há 14 dias e esta manhã a Rússia prometeu um cessar-fogo para permitir a retirada de civis através dos corredores humanitários nas cidades cercadas — mas a tensão entre as duas partes, nesta últimas horas, não teve qualquer sinal de poder vir a aplacar e já se ouviram sirenes em Kiev esta manhã. Entretanto, de madrugada soube-se que já conseguiram sair 5 mil pessoa de Sumy, a região que foi atacada esta terça-feira. Também continua a suspensão de operações na Rússia por parte de mais multinacionais e o ministro do Interior da Ucrânia anunciou que os estrangeiros que forem combater para o país ganharão direito à cidadania ucraniana.

A informação sobre o que se está a passar no leste da Europa é atualizada ao minuto no liveblog do Observador e está a ser contada pelos enviados especiais do Observador à Ucrânia, Cátia Bruno e João Porfírio.

O que aconteceu de madrugada

Em Kiev a manhã (são cerca de 9 da manhã agora) tocam novamente sirenes a avisar para um possível ataque aéreo russo. Tem sido assim não só na capital ucraniana, durante esta madrugada também se ouviram sirenes em Zhytomyr e Vasylkiv . Pelas 4 da manhã portuguesas, o The Kyiv Independent noticiou um ataque aéreo em Vinnytsia , a 260 km de Kiev, mas não há informações sobre consequências no local;

. Pelas 4 da manhã portuguesas, o The Kyiv Independent noticiou um ataque aéreo em , a 260 km de Kiev, mas não há informações sobre consequências no local; As atualizações matinais da Defesa ucraniana dão conta de resistência eficaz em Kiev , evitando que os russos “conseguissem avanços significativos” e também no braço de ferro aéreo contra a moderna frota russa, de acordo com o relatório do Ministério da Defesa da Ucrânia;

, evitando que os russos “conseguissem avanços significativos” e também no braço de ferro aéreo contra a moderna frota russa, de acordo com o relatório do Ministério da Defesa da Ucrânia; O Estado-Maior Geral das Forças Armadas da Ucrânia, também no seu ponto de situação, deu conta dos sucessos da resistência ucraniana e até de “pânico” entre os militares russos devido a perdas humanas e de equipamentos militares ;

; Continuam, no entanto, cercadas as cidades de Kharkiv, Chernihiv, Sumy e Mariupol pelas tropas russas e a sofrer “pesados bombardeamentos”, segundo o Ministério da Defesa da Ucrânia;

pelas tropas russas e a sofrer “pesados bombardeamentos”, segundo o Ministério da Defesa da Ucrânia; No dia de hoje vai manter-se o corredor humanitário em Sumy, região que foi atacada esta terça-feira, bem como nas outras cidades cercadas. A Rússia confirmou mais uma vez, agora esta manhã, que vai cumprir o cessar-fogo para garantir a saída de civis em segurança;

para garantir a saída de civis em segurança; O governador de Sumy disse esta madrugada que conseguiram sair da região cerca de cinco mil pessoas ;

; Continua a suspensão de operações na Rússia por parte de várias empresas internacionais. Esta madruga ficou a saber-se que também o KFC, a Pizza Hut e a Universal Music seguiram o exemplo de outras multinacionais.

e a seguiram o exemplo de outras multinacionais. Durante a madrugada foi noticiado o envio pelos Estados Unidos de duas baterias de mísseis Patriot (mísseis guiados de defesa anti-aérea) para a Polónia, numa ação “defensiva” que visa prevenir potenciais ameaças a aliados da NATO neste conflito;

(mísseis guiados de defesa anti-aérea) para a Polónia, numa ação “defensiva” que visa prevenir potenciais ameaças a aliados da NATO neste conflito; O ministro do Interior da Ucrânia anunciou que os cidadãos estrangeiros que se voluntariem para combater n país ganham direito a cidadania ucraniana.

O que aconteceu durante a noite?

A Rússia anunciou um cessar-fogo humanitário para as primeiras horas da manhã de quarta-feira . As tropas russas deverão interromper os ataques em território ucraniano a partir das 9h locais (7h em Lisboa) para permitir a saída em segurança dos civis ucranianos das cidades de Kiev, Chernihiv, Sumy, Kharkiv e Mariupol. Ao longo dos últimos dias, várias tentativas de cessar-fogo para o estabelecimento de corredores humanitários têm falhado devido à continuação dos ataques armados da Rússia.

. As tropas russas deverão interromper os ataques em território ucraniano a partir das 9h locais (7h em Lisboa) para permitir a saída em segurança dos civis ucranianos das cidades de Kiev, Chernihiv, Sumy, Kharkiv e Mariupol. Ao longo dos últimos dias, várias tentativas de cessar-fogo para o estabelecimento de corredores humanitários têm falhado devido à continuação dos ataques armados da Rússia. O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, agradeceu ao Presidente norte-americano, Joe Biden, a decisão de aplicar um embargo às importações de petróleo russo . Para Zelensky, a decisão norte-americana (a que se seguiu uma decisão semelhante no Reino Unido) é um “ataque ao coração da máquina de guerra de Putin”. União Europeia ainda não decidiu fazer o mesmo.

. Para Zelensky, a decisão norte-americana (a que se seguiu uma decisão semelhante no Reino Unido) é um “ataque ao coração da máquina de guerra de Putin”. União Europeia ainda não decidiu fazer o mesmo. A Polónia decidiu colocar todos os seus caças MiG-29 (modelo soviético que as forças armadas ucranianas dominam) ao dispor dos EUA , para que possam ser enviados para ajudar a Ucrânia a defender-se da invasão. Em troca, a Polónia pediu aos EUA que lhe cedesse caças ocidentais (como F-16) para compensar a perda dos aviões soviéticos. Porém, o Pentágono já veio dizer que a proposta é pouco sustentável, uma vez que enviar aviões da NATO para o conflito levanta problemas à segurança de toda a aliança.

, para que possam ser enviados para ajudar a Ucrânia a defender-se da invasão. Em troca, a Polónia pediu aos EUA que lhe cedesse caças ocidentais (como F-16) para compensar a perda dos aviões soviéticos. Porém, o Pentágono já veio dizer que a proposta é pouco sustentável, uma vez que enviar aviões da NATO para o conflito levanta problemas à segurança de toda a aliança. As forças armadas ucranianas afirmaram que, nas últimas 24 horas, a Rússia “diminuiu o ritmo de sua operação militar” , recorrendo a agora a “ataques com mísseis e bombas contra a infraestrutura civil”.

, recorrendo a agora a “ataques com mísseis e bombas contra a infraestrutura civil”. O primeiro-ministro israelita, Naftali Bennett, telefonou aos Presidentes da Rússia e da Ucrânia , Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky, em mais uma tentativa de mediação do conflito.

, Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky, em mais uma tentativa de mediação do conflito. O líder da extrema-direita italiana, Matteo Salvini, foi recebido com protestos na fronteira entre a Polónia e a Ucrânia , durante uma visita a refugiados ucranianos, devido às suas antigas posições pró-Putin.

, durante uma visita a refugiados ucranianos, devido às suas antigas posições pró-Putin. Várias empresas globais , como a Coca-Cola, a Starbucks, a Ferrari, a Lamborghini e a Rolex, juntaram-se ao conjunto de empresas que está a suspender a sua atividade na Rússia.

, como a Coca-Cola, a Starbucks, a Ferrari, a Lamborghini e a Rolex, juntaram-se ao conjunto de empresas que está a suspender a sua atividade na Rússia. A Rússia está prestes a entrar em incumprimento no pagamento da dívida, de acordo com a agência de rating Fitch.

no pagamento da dívida, de acordo com a agência de rating Fitch. A FIFA anunciou que a Polónia vai avançar diretamente para a final do play-off de acesso ao Mundial 2022 de futebol, depois de a Rússia ter sido excluída da competição em retaliação pela invasão da Ucrânia.

de acesso ao Mundial 2022 de futebol, depois de a Rússia ter sido excluída da competição em retaliação pela invasão da Ucrânia. O jornal norte-americano The New York Times anunciou que iria retirar os seus funcionários da Rússia depois de o país ter implementado nova legislação que mina a liberdade de imprensa — por exemplo, criminalizando (e punindo com penas de prisão) o uso da palavra “guerra” para descrever a guerra lançada pela Rússia contra a Ucrânia.

depois de o país ter implementado nova legislação que mina a liberdade de imprensa — por exemplo, criminalizando (e punindo com penas de prisão) o uso da palavra “guerra” para descrever a guerra lançada pela Rússia contra a Ucrânia. O ex-presidente da República de Portugal António Ramalho Eanes considerou que a Europa “devia ter respondio com mais força” à ameaça de Putin , que classificou como “um homem em quem não se pode confiar”.

, que classificou como “um homem em quem não se pode confiar”. Também em Portugal, o ministro da Defesa, João Gomes Cravinho, afastou para já o reforço da presença militar portuguesa na região do conflito.